La nerviosa reacción de Catherine Fulop por la visita de un famoso cantante internacional en Masterchef Celebrity

La actriz se emocionó al ver a su compatriota de visita en el programa, y confesaron que se consideran "primos" por todo lo que los une

Después de un inicio de semana caótico, dividido en equipos, volvieron a encencederse las hornallas “más famosas del país” en Masterchef Celebrity 3. Los ocho mejores participantes buscan su lugar en las semifinales, y cada gala su desempeño cuenta a la hora de ganarse una codiciada estrella para salvarse de la gala de eliminación del domingo y pasar directamente a la siguiente etapa. En honor a la temática, los concursantes recibieron un invitado de honor que dejó sin palabras a Catherine Fulop.

“En la semana de las estrellas, una estrella internacional nos visita”, anunció Santiago del Moro frente a la mirada espectante de María del Cerro, Malena Guinzburg, Tomás Fonzi, Vicky Juariu Braier, Mica Viciconte, Paula La Peque Pareto, Denise Dumas y Fulop. Los jurados, por su parte, dieron algunas pistas que desconcertaron aún más a los famosos, al develar que se trataba de un artista que compitió en el mismo formato, pero en la edición española.

Mientras sostenía un pescado en sus manos, ingresó sonriente Carlos Baute al estudio, y cosechó una ovación por parte de todos. Sincero, explicó que una trucha y varios mariscos a la parrilla le valieron el peor plato en Masterchef Celebrity España, ya que nunca pudo amigarse con la proteína. Al ver a su compatriota en una de las estaciones, la saludó y se fundió en un abrazo. “Yo sé que nos estás representando bien”, expresó a modo de elogio.

Carlos Baute fue el invitado de la gala del martes en Masterchef Celebrity 3

El requisito fundamental consistió en hacer dos platos con el mismo pescado: por un lado una preparación fría, y por el otro una caliente. A diferencia de las instancias anteriores donde todos disponían los mismos ingredientes, esta vez todos pudieron usar su tiempo en la despensa para elegir la materia prima que necesiten. Sin embargo, eso no significó que no se desataran conflictos dentro del mercado por confusiones y “robos” en los canastos.

Acompañados del cantante, los expertos recorrieron las islas y se llevaron varias desilusiones al conocer los platos que haría cada participante. En ese interín, Baute asumió su sorpresa: “A mi colega la vi muy nerviosa, ¿siempre es así?”. En este sentido, Donato de Santis destacó los sabores que suele combinar la actriz, pero coincidió en que esta vez la presión era doble por la presencia del artista.

“Con Carlos somos como primos, tenemos una relación especial porque nos hemos hecho muy amigos, lo amo”, reconoció Fulop detrás de cámara. Durante su ida y vuelta con Del Moro, también reveló que siente que no está alcanzando las espectativas de los jurados. “Estoy traumada con la edad, me re veo en la final, pero me da bronca porque tengo mis limitaciones; veo que se van todos los grandes y me da miedo, yo soy muy competitiva, no puedo conmigo”, explicó.

Después de concluir con los sesenta minutos de la prueba, Baute se despidió de los participantes con una versión actústica de “Colgando en tus manos”, el clásico que suele interpretar junto a la española Marta Sanchez. En vez de cerrar el tema musical con la frase original, la cambió por “Cuando estuvimos por Masterchef”, y así saludó a los mejores del certamen. En cuanto a Fulop, fue una de sus peores noches y no solo no ganó la estrella sino que recibió un reto de los jurados por los dos platos que presentó.

