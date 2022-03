El debut de Jorge Rial en Sobredosis de TV: “No me esperaba tantas repercusiones”

Asi fue el estreno de Jorge Rial al frente en la conducción de Sobredosis de TV

Tal como había anunciado una semana atrás, el sábado por la noche Jorge Rial volvió a la televisión. El periodista debuta en el rol de conductor de Sobredosis de TV por la pantalla de C5N, y palpitó la previa al estreno de la cuarta temporada del ciclo con algunos posteos en las redes sociales. Ni bien inició el programa aclaró que estaba en “vivo” en el estudio, cara a cara con los espectadores, y que tendría un invitado especial para la ocasión.

En la apertura sonó la canción “No aguanto más” de la banda Conociendo Rusia, con una estrofa elocuente: “A cuenta gotas soporto la vida, sabiendo que estás en alguna parte”, y luego apareció en escena el conductor. Animado y sonriente, se sentó en el escritorio antes de recibir el arengue del estudio. “Buenas noches, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos a la cuarta temporada de este programa emblemático”, dijo en un comienzo en su primer encuentro con el público.

“Ahora puedo soltar toda la bola, estuve aguantando todo este tiempo solamente para este momento, a esta hora, a las 21 horas, por este canal”, confesó. Y también compartió su alegría por el nuevo desafío que enfrenta: “Yo era espectador, lo veía, y estar acá es bárbaro. No esperaba tantas repercusiones, no tanto por mí, o por lo que significa el programa, pero por el invitado es increíble toda la previa que se generó”.

Jorge Rial tuvo su debut al frente en la conducción de Sobredosis de TV

“Yo no sabía que se podía armar tanto candombe, cuando todavía no vieron nada. No vieron los informes, no vieron las opiniones, pero ya todo el mundo pensando qué van a hacer. La mitad diciendo: ‘Matalo’, y la otra mitad: ‘Que te mate Milei a vos’. Yo dije: ‘Es gladiador esto’; y no, porque señores, él vino, llegó Javier Milei”, anunció en los primeros minutos de aire.

El diputado por La Libertad Avanza se sumó mientras el graph complementaba su aparición bajo la descripción “invitado crítico y polémico”. Luego de presentar al economista, enfatizó: “Estamos en vivo, sin red, 21:03 de la noche, capaz es raro para la gente de este lado, y para la gente del otro lado también, que se deben preguntar: ‘¿Qué hace Milei con Rial?’, y convivimos, ¿no?”.

“Lo más importante de la sociedad justamente es pensar distinto, eso fomenta la división del trabajo y la cooperación social”, recalcó Milei, antes de reconocer que no suele mirar la tele en medio de su agitada rutina. “No te perdés de nada igual eh, pero para eso es bueno este programa, porque vas a ver todo lo que pasó en la TV esta semana”, le retrucó Rial.

Rial y Milei frente a frente en Sobredosis de TV (C5N)

Tras la charla cordial y calmada entre ambos, el conductor presentó el primer informe de la velada, titulado “Qué Veranito”, donde se hizo un repaso por los móviles desde Ucrania y Rusia de los periodistas argentinos que están cubriendo el enfrentamiento bélico. Con seriedad, el periodista se sinceró: “Nada para aplaudir obviamente. ¿Cómo nos paramos socialmente para una guerra, socialmente y culturalmente?”, le consultó al invitado.

“El informe toca muchos temas, pero frente a la guerra todo queda en un segundo plano, y más con el conexto actual”, contestó Milei. Mientras tanto, en las redes sociales empezaba a posicionarse en tendencias el hashtag del ciclo, “#SDTV”, donde los usuarios volcaron sus reacciones al debut. A mitad de la entrevista, el conductor le sugirió: “Desacelerá porque estás a 200 kilómetros por hora”, por la preponderancia de su discurso en la charla. “Bueno, no sé, vos poneme un cronómetro”, comentó sin filtro el diputado.

Jorge Rial junto a Lautaro Maislin en el estreno de la cuarta temporada de Sobredosis de TV (C5N)

Promediando el envío, Lautaro Maislin llegó al estudio para presentar su informe de la apertura de sesiones en el Congreso, que terminó con la retirada de parte de la oposición. Los periodistas chocaron los puños a modo de bienvenida y el movilero lo recibió con una pregunta. “¿Volviste a la tele o la tele volvió a vos?”. “No sabemos,mañana te digo”, respondió el conductor con una sonrisa.

Cabe recordar que se trata del retorno de Rial a la pantalla chica, a poco más de un año de haber dejado Intrusos. Mientras sigue adelante con su programa radial, Argenzuela, en la segunda mañana de Radio 10, agregó a su agenda su flamante rol en el ciclo semanal. El programa tuvo varios conductores en los últimos años, y cosechó buenos resultados en la señal de noticias. El 2021 tuvo como figuras a la dupla de Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale, y previamente estuvieron Roberto Funes Ugarte, Luciana Rubinska, Diego Iglesias y Luli Trujillo, entre otros.

