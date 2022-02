L-Gante se ofreció un recital gratuito en Tecnólopolis y aseguró: “Este es un momento icónico”

L-Gante brindó un show gratuito frente a 30 mil personas en Tecnópolis

Fue una semana de lo más ajetreada para L-Gante. Después de un confuso episodio ocurrido el viernes 4, en el que fue acusado de amenazar con un arma de fuego a un vecino de General Rodríguez que, supuestamente, habría querido ingresar a su casa, el cantante terminó siendo investigado por la Justicia. El jueves 10, la policía bonaerense terminó allanando su domicilio en busca de la pistola en cuestión que no se encontró. Y, finalmente, el pasado viernes 11 el joven se presentó en la UFI N° 9 donde, por consejo de su abogado, se negó a prestar declaración.

Sin embargo, en medio de este hecho policial, Elián Valenzuela -tal su verdadero nombre- se dedicó a promocional el recital que tenía previsto brindar este domingo en Tecnópolis. Se trataba de un show gratuito, para ver el cual bastaba solo con sacar una entrada y cumplir con el esquema completo de vacunación. Y, pese a los malos augurios de algunos, las localidades se agotaron y, pasadas las cuatro de la tarde, el predio de Villa Martelli comenzó a llenarse de fanáticos del creador de la Cumbia 420.

La presencia de L-Gante sobre el escenario montado sobre Av. de los Constituyentes estaba prevista para las 20 hs., pero el cantante hizo su entrada triunfal media hora más tarde al ritmo de Mi banda encendida. Y el público estalló. Mientras tanto, quienes no habían podido conseguir sus accesos pudieron seguir el recital a través de la Televisión Pública y del canal de Youtube del artista.

Así, después de más de una hora y media de show, el cantante se despidió de su gente bajo una lluvia de papelitos. “Me hicieron llorar”, dijo. Y, antes de sumar un último tema fuera de programa, concluyó: “Espero que lo hayan pasado completamente de diez y que lo hayan disfrutado. Agradezco a cada uno de ustedes por el aguante y, si capaz no les gusta lo mío, por tener el valor de traer a los pibitos. La frase es: ‘Que los giles la cuenten como quieran. Si hablan bien o mal de uno no importa, total, están hablando’”.

Minutos antes del show, Valenzuela había hablando con las cámaras de América y reconoció que todo lo que le había ocurrido esta semana lo había “corrido de la concentración”. Aunque dijo que ya todo había terminado. “Fue medio en vano también, porque un allanamiento lo lógico sería hacerlo en el momento, no sirve de nada hacerlo a cuatro o cinco días. Pero bueno, si piensan que están haciendo un buen trabajo está bien”, dijo frente al micrófono de Alejandro Guatti.

Con respecto a las críticas que recibe por las letras de sus canciones y el mensaje que brinda con ellas, L-Gante aseguró: “Es ni más ni menos que la realidad. Si les parecen buenas o malas, es a criterio de cada uno”. Y, mientras no dejaba de sacarse fotos con sus seguidores, negó que fuera una responsabilidad para él que lo escucharan tantas familias. “En algún punto, es bueno que los niños sepan la realidad. No que adopten cierto vocabulario o que estén enterados de ciertas cosas, pero está bueno saber lo que ronda alrededor”, señaló.

Luego, frente a la consulta desde el piso de Mariano Yezze sobre el presente que estaba viviendo, Elián aseguró: “Es un momento bastante icónico. Es simbólico. Y es un reencuentro con muchísima gente que, esta vez, siento que sí fue toda convocada por nosotros. Y es para que lo disfruten. La familia, adultos, mayores, niños, porque esto es para todo el pueblo. El barrio con el barrio es mi frase”.

Entonces, el periodista le preguntó si su entorno lo cuidaba como ídolo que es y L-Gante contestó: “No, porque yo soy consciente, soy mayor, soy grande y sigo mis propios consejos. Escucho lo de los demás, pero eso es para cuando alguien piensa que sos un bolu...Y yo no lo soy”. ¿Cómo se siente cuando lo comparan con Diego Maradona por sus orígenes humildes? “A mí me encanta su personalidad y me identifico mucho con eso. En este último tiempo, hasta estuve viendo entrevistas de él porque me decían que pasó por cosas similares”.

