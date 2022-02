Guido Süller habló sobre la muerte de Gustavo Martínez: “Yo creo que hubo abandono de persona”

Guido Süller expresó su tristeza por la muerte de Gustavo Martínez

Esta madrugada Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, murió tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900, en el barrio de Belgrano. Las repercursiones de la trágica noticia llegaron a través de los testimonios de familiares, allegados y amigos de quien fue el tutor legal de Marta y Felipe, los hijos mellizos del difunto empresario chocolatero. En las últimas horas Guido Süller expresó su tristeza por el repentino fallecimiento y lanzó fuertes declaraciones en torno a la familia Fort.

El mediático habló en un móvil en A la tarde (América) y elogió la labor de Martínez como responsable de los adolescentes de 17 años. “Un ser súper humilde, sencillo, un hombre bueno, sano, decente, trabajador, que nunca dejó de ser profe de educación física y personal trainer”, dijo en un comienzo. Y agregó: “No fue pretencioso, nunca pidió un peso, nunca pidió nada, lo quiso a Ricardo por su corazón y no por su billetera; nosotros siempre le decíamos eso a Ricardo, porque los dos fuimos su pareja”.

Al ser consultado por Karina Mazzoco sobre sus últimos diálogos con Gustavo, comentó: “Yo sospechaba que algo estaba pasando con él porque hacía mucho que no subía nada a las redes sociales; los chicos salían en viajes, salió en cámara Marisa, la niñera, y me preguntaba porqué Eduardo apareció en escena con tanto protagonismo estos meses y empecé a sospechar que él no estaba bien, que algo le estaba pasando”.

Luis Ventura coincidió con Guido Süller sobre la existencia de una conflictiva interna con la familia Fort

“Gustavo era excesivamente sencillo, un chico de barrio, y no sé, quizá eso no les gustaba tanto a la familia Fort, porque ahí es todo muy superficial, y lamentablemente los chicos no hacen más que mostrar frivolidad, y yo creo que él los educó desde lo humano, desde los valores”, aseguró. En este sentido, reconoció que sintió indignación al leer los posteos de Felipe Fort: “Yo le hubiera besado los pies a Gustavo, porque él se murió en un 90% cuando murió Ricardo, y ese 10 % lo usó para criar a los hijos por mandato de Ricardo, y no tenía vida, su vida eran los chicos”.

“Los Fort no querían que se haga cargo de los chicos, ellos siempre se manejaron por lo económico, yo no estoy diciendo ninguna novedad, pero capaz creían que tenía algún tipo de intención por la parte legal, por ser el tutor, que podría reclamar una parte de la fábrica, cosa que jamás hizo porque vivió con una humildad extrema”, comentó. El periodista Luis Ventura coincidió en varios puntos con Süller y arremetió: “Esto lo puedo decir porque me lo contó el propio Ricardo, y es que Gustavo Martinez siempre fue un discriminado por la familia Fort”.

El mediático se deshizo en elogios sobre Gustavo Martínez y aseguró que lo caracterizó la humildad toda su vida

En este punto, el mediático lo interrumpió y lanzó sin filtro su opinión: “¿Saben qué creo yo? Yo pienso que hubo abandono de persona directamente, porque Gustavo se empezó a deteriorar en los últimos años; yo no sé si Gustavo tenía asistencia pisquiátrica intensa por ejemplo, porque hay que hacer una consulta estrecha y cercana en estos casos, y sobre todo constante”.

“A los chicos en general les gusta otro tipo de vida, son interesados. Si vos ves que Gustavo te ofrece ir a dar vuelta a la plaza, y viene Eduardo con los pasajes a Disney, más vale que se van con el tío. Así que él quedó limitado, solo les podía ofrecer amor”, remató. Sobre el final, reflexionó sobre su experiencia y sentenció: “Todos los que hemos pasado por la vida de Fort, todos hemos salido lastimados, y que se prepare una chica que anda dando vueltas por ahí, y me refiero a Rocío Marengo”.

