La reacción de Anita Co tras la anulación del juicio a Juan Darthés: “Rompamos todo”

Anita Co (Foto: Adrián Escandar)

Anita Co expresó su broca y angustia luego de que se confirmara la anulación del juicio a Juan Darthés, acusado por abuso sexual agravado, a días de que se retomaran las audiencias para que declararan diversos testigos.

Así lo expresó el martes por la noche, la actriz y denunciante, Thelma Fardín, mediante un video donde relató en primera persona la decisión del Tribunal Superior de Brasil de “volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final”.

Recordemos que el actor es llevado ante la justicia de Brasil por el delito comentido en el año 2009 en Nicaragua, cuando ambos se encontraban trabajando de gira por la tira juvenil Patito Feo. En ese entonces, él tenía 45 años, ella 16.

La denuncia la realizó la actriz a fines de 2018, y lo comunicó publicamente ese mismo año acompañada del colectivo Actrices Argentinas. Tras el repudio social y evadiendo de toda responsabilidad, Darthés huyó para ampararse en la jurisdicción de su país natal. Es por ello que el jucio involucró a los tres países: Nicaragua, Brasil y Argentina.

El mensaje de Anita Co

Haciendo eco de las palabras de Thelma y una vez más acompañando su causa, Anita utilizó sus redes sociales para realizar un sentido descargo: “No se aguanta más. Rompamos todo! El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes”.

“¿Cómo se puede pedir justicia así? ¿Cómo se puede esperar algo de la supuesta justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo”, manifestó.

Anita Co fue una de las personas que declaró en el juicio contra Darthés (que inició el 30 de noviembre de 2021), una vez retomadas las audiencias (el 27 y 28 de enero); luego de que también lo hiciera Calu Rivero.

La artista había denunciado al actor a través de sus redes sociales a mediados de 2018 por hechos de abuso sexual cuando ambos compartían elenco en la tira “Gasoleros” (1999). Tras ello, Darhés la denunció por “calumnias e injurias”. Sin embargo, en ninguna oportunidad se presentó a las instancias y la actriz fue sobreseyada.

Thelma Fardin confirmó que se anuló el juicio a Juan Darthés: “Es un mensaje de impunidad”

Se había resuelto en una primera instancia, postergar el juicio para el 4 y el 18 de marzo próximo, cuando testificarán los testigos del acusado y el propio Darthés. Sin embargo, esta semana alegaron que “no hay jurisdicción” y que “no se puede juzgar ahí” cuando los tres ministerios públicos fiscales de los tres países, ya habían considerado previamente que había pruebas más que suficientes para acusar al actor penalmente.

“Pero este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, la Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo en que la Justicia escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, cerró Thelma en su video.

En tanto, Actrices Argentinas convocó en las redes sociales una marcha para apoyar a Thelma este jueves 10 de febrero a las 12 en el Consulado de Brasil, ubicado en Carlos Pellegrini 1363. El colectivo tiene como objetivo expresarse “contra la impunidad de la Justicia en Brasil”.

