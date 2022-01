Cinthia Fernández acusó a una colega de robarle sus diseños de ropa: de quién se trata

Cinthia Fernández

Como tantas otras famosas, fanática del fitness, Cinthia Fernández viene desde hace un tiempo lanzando cápsulas para una marca de ropa deportiva. En las últimas horas, la mamá de Charis, Bella y Francesca aseguró que una famosa, a quien decidió no nombrar pero que dio pistas sobre de quién se trataba, le había robado sus diseños.

“Me causa gracia la marca que nos está copiando”, comenzó su descargo en una historia en Instagran y luego se preguntó: “¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?”. Junto con la acusación, compartió fotos de ella y de la otra famosa a quien le tapó el rostro, modelando dicha prenda: un top negro con breteles y escote corazón.

Luego ironizó: “Menos mal que a una de las chicas de la cápsula la tengo bloqueada porque hasta hablaba igual que yo, para poder vender”. Al rato, volvió a las redes: “Me voy a hacer fotos de la cápsula. Me enterré que la que me choreó los modelos también le choreó a otra famosa”.

Cinthia Fernández acusó a una colega de copiar los modelos de su cápsula

Junto con fotos del modelo de ella y del de “la otra famosa” compartió el tema de Shakira, “Dónde están los ladrones” y explicó: “Hice coreos inspirándome de otro páis, quien no copia pero copia de otro país, no de colegas tan cercanos, que están emprendiendo, pica más alto, no con una pichi como yo, no se metan en el laburo ajeno”.

“Como Stephy (Demmer) es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen ¿qué pasó? ¿quién la copió?”, escribió la ex panelista de LAM acusando a la misma famosa de haber copiado también a la influencer.

Y aunque la ex de Matías Defederico quiso preservar el nombre de quien le robó los modelos, Juariu aprovechó el momento y develó de quién se trataba. “Me llama usted, entonces voy, don stalkeadora es quien yo soy”, se presentó la participante de Masterchef haciendo alusión a la canción que canta homero Simpson en el capítulo de Don Barredora.

De inmediato, la ex Bendita explicó: “Está hablando de esta cantautora, Floppy” , junto con una foto de Florencia Tesouro en la que la ex Gran Hermano luce un top de su colección, idéntico al que Cinthia se adjudica la autoría.

Como Cinthia y Floppy, muchas famosas tienen sus propias cápsulas para diferentes marcas de ropa. La China Suárez, además de hacer su colección de vestidos, hizo indumentaria deportiva y fue justamente por dichas prendas, que también fue acusada de plagio.

Hace aproximadamente un año la ex de Benjamín Vicuña había sido señalada por la diseñadora venezolana Clarisa Egana quien destacó en sus redes el parecido entre los diseños propios y los de la ex Casi Ángeles. En diálogo con Teleshow, había dicho contundente: “Ningún diseño que se parezca al nuestro ha sido licenciado. Los seguidores que tienen aprecio al que plagia dicen que el que copió fue uno, que es imposible, por una cuestión temporal. O que uno permitió por licencia que tomen eso. Queríamos dejarlo en claro que no fue así”.

“No solo ella. También Devon Windsor (actriz estadounidense) y muchas de estas influencers con millones de followers que creen que el trabajo que hacen las marcas independientes no tiene valor y lo toman como si nada para hacerse llamar diseñadoras. Es una lástima y hacemos lo que podemos para evitarlo, pero (estamos) enfocados en seguir adelante y diseñando algo nuevo que sin dudas será copiado una y otra vez”, escribió en sus redes y luego agradeció: “Argentina ha sido el país más increíble en denunciar este plagio. Ni en Venezuela hemos tenido tanto apoyo cuando nos copian en nuestro propio país”.

