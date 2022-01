Barbie Vélez recordó cuál fue su reacción al ver que su papá se había tatuado a Noelia Marzol

Barbie Vélez y su papá

Barbie Vélez fue invitada al programa de Florencia Peña, Flor de equipo, que se emite por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, la actriz se sometió al cuestionario “Intragable” en el que debía responder una pregunta o comer alguna comida asquerosa.

La conductora le consultó cómo había reaccionado cuando se enteró de que su padre, Alejandro Pucheta, se había tatuado la cara de Noelia Marzol.“Mi papá es bastante fanático de los tatuajes. Tiene mujeres tatuadas y diferentes caras, y cuando fue a ver a su tatuador le pidió hacerse una mujer hermosa. Le mostraron diferentes fotos y terminó eligiendo una sin saber que era Noelia”, respondió la influencer.

Alejandro Pucheta se tatuó a Noelia Marzol

Luego, la hija de Nazarena Vélez señaló: “Al principio no entendía nada, igual que todos. Pero después cuando me explico la situación dije: ‘Bueno, ya está’. Él es fanático y ella es hermosa. Creo que se enteró que era Noelia porque cuando subió una foto lo empezaron a boludear. Igual, le quedó hermoso el tatuaje. Ella es una bomba”.

La actriz fue entrevistada en Flor de equipo

Por otra parte, Barbie está participando en Masterchef Celebrity 3 (Telefe), en reemplazo de Denise Dumas que se contagió de coronavirus. La semana pasada, los concursantes debían hacer una réplica exacta del pescado de hojaldre que tenían expuesto en la mesada. A su vez, también debían preparar como acompañamiento una salsa holandesa y una ensalada de hojas verdes.

Mientras hacía su recorrido habitual por las estaciones de cocina Damián Betular se detuvo primero en la de Mery del Cerro, que fue la primera que padeció inconvenientes con la salsa. “¿Estarás embarazada, María?”, le preguntó el chef, ante la cara de asombro de la actriz. “Si se te corta la salsa holandesa, es porque estás pregnant (embarazada en inglés)”, sentenció el jurado. Cabe agregar que la ex Casi Ángeles ya es madre de Mila y Cala junto a su marido, Meme Bouquet.

Sin embargo, la participante no fue la única que no pudo hacer una réplica exacta del acompañamiento, y en el momento de la devolución confesó que se le había cortado tres veces la salsa holandesa. “¿Estás embarazada, Barbie?”, le preguntó sin filtro el conductor, Santiago el Moro.

Aunque en un principio respondió con una negativa rotunda, Del Moro le insistió: “Pero dicen eso, que cuando se te corta la salsa...hay embarazo”. Intrigada y sorprendida, la actriz repreguntó: “¿Pero tres veces? No sé, después de esto voy a ver, pero no creo”. Fiel a su humor, Betular formó parte de la conversación y los interrumpió para lanzar una frase desopilante: “A mí me pasó, tuve que ir a comprar un test varias veces”.

Los contagios continúan en el reality de Telefe. Hace dos semanas se confirmaron los contagios de coronavirus de Joaquín Levinton, Denise Dumas y María del Cerro, lo que obligó a la producción a salir a buscar reemplazos. Pero ahora, la gran cantidad de infectados volvió a sorprender y las grabaciones debieron ser suspendidas.

Luisa Albinoni, Vicky Braier -más conocida como Juariu-, Paula La Peque Pareto, Ernestina Pais -que había reemplazado al cantante de Turf- y Malena Guinzburg estarían cursando la enfermedad y debieron aislarse en sus hogares. Hasta el momento ya hay grabados al menos diez programas, por lo que la continuidad del programa estaría asegurada por las próximas dos semanas.





