Noche romántica en Masterchef Celebrity 3: las sorpresivas propuestas de casamiento de Paulo Kablan y Mery del Cerro

Paulo Kablan y Mery del Cerro fueron los protagonistas de la noche en Masterchef Celebrity 3

El miércoles de beneficios tuvo un giro inesperado en la tercera temporada de Masterchef Celebrity (Telefe): las historias de amor invadieron el estudio de las cocinas más famosas del país y desembocaron en dos propuestas de casamiento con descenlaces distintos. Los protagonistas de las románticas declaraciones fueron Paulo Kablan y Mery del Cerro, quienes se animaron a sellar con su palabra un deseo a futuro. Sin embargo, cada uno dependía de los resultados de sus preparaciones dulces para determinar si hacían o no un pedido público de matrimonio.

“Dulzura, semana extrema de muchas fragancias, con medallas para los mejores”, anticipó Germán Martitegui en los primeros minutos, antes de darle la bienvenida a la pastelera Pamela Villar para que explicara la tarta de lavanda y frambuesa que debían replicar los concursantes. Junto a Catherine Fulop, Juariu, y Malena Guinzburg, el periodista de policiales y la actriz se enfrentaron para lograr el resultado lo más parecido posible a la versión original.

Las dificultades que enfrentaron fueron muchas: ocho preparaciones distintas para conseguir el mismo sabor, y a la mitad del desafío técnico los jurados les sacaron las recetas para que no tengan ayudas memorias tan detalladas al momento de armarla. En medio del nerviosismo, Santiago del Moro visitó la isla de Kablan y le preguntó: “Tu mujer es fanática de la pastelería, ¿hace cuánto que están juntos?”.

El periodista Paulo Kablan y Edith Garibotti, una pareja que lleva 29 años de amor

“29 años cumplimos el 8 de diciembre, y la elegiría por otros 29 años más”, confesó el periodista, en referencia a Edith Garibotti, con quien tuvo cuatro hijos. “¿ Y te casarías de vuelta?”, quiso saber el conductor. Kablan le aclaró que nunca pasaron por el Registro Civil y apostaron por la convivencia de novios durante casi tres décadas y su comentario sorprendió aún más a Del Moro, quien lo incentivó a formalizar el vínculo ante la ley: “¡Pero proponele casamiento acá a la Garibotti!”.

Sin dudarlo, el periodista miró a la cámara e hizo la propuesta: “¿Te casarías conmigo Garibotti? Si me va bien esta noche...sino no”. Detrás de cámara aclaró: “Ganar la de oro yo, imposible”. Aunque en las doce semanas de competencia siempre flaqueaba en los desafíos dulces, esta vez logró un muy buen resultado y los jurados lo apreciaron cuando presentó su plato, al que bautizó “Lavanda millonaria” por el papel dorado comestible que coronaba la compleja tarteleta.

Mery del Cerro también le propuso casamiento a Meme Bouquet, su pareja desde hace 11 años

“Veo que tenés más ganas de perder que de ganar la medalla”, bromeó Martitegui. “Este es el ejemplo que demuestra que la organización siempre termina en algo bien hecho, porque la confitura está muy rica y la proporción de la masa está muy bien también, igual que el praliné y quizás le faltaba un poco más de presencia de la lavanda al cremoso de chocolate blanco pero es cumplidora”, agregó el chef.

“Más que lavanda millonaria, ¿no será la boda millonaria?”, lo chicaneó Del Moro. Entre risas, el periodista reafirmó su promesa y aclaró que si obtenía la distinción dorada le iba a hablar directamente a Edith para hacerle el pedido oficialmente. Luego llegó el turno de Mery del Cerro, quien no tuvo tanta suerte con la proporción de lavanda, pero cumplió con todas las preaparaciones. Una vez más el conductor tomó la palabra: “Escuché decir por ahí que como Pablo le va a prometer casamiento a su mujer si se gana una medalla, vos harías lo mismo con tu marido”.

La reacción de Edith Garibotti al pedido de matrimonio de Paulo Kablan

Luego de aclarar que está en pareja con Meme Bouquet hace 11 años y son padres de Cala y Mila, la ex Casi Ángeles redobló la apuesta: “Como no estoy casada... ya que está sí, pero si pablo gana que cumpla, porque yo lo estoy siguiendo a él por su comentario”. Incentivada por todos los presentes en el estudio, también le hizo el pedido a su pareja: “Si me llego a ganar la de oro, Meme, te tenés que casar conmigo”.

“¡De repente todos se quieren casar!”, gritó con humor Juariu desde su isla. Después de recalcular su pedido de matrimonio, la actriz aclaró: “Ay, fue un montón lo que dije, pero yo confío en que mis compañeros van a tener platos mejores”. Cuando llegó el momento de la deliberación de los jurados la expectiva crecía para definir quién tendría que cumplir con su palabra. Finalmente el periodista logró destacarse por su réplica y le otorgaron la medallada dorada, mientras sonaba de fondo la marcha nupcial.

“¡Paulo Kablan se nos casa!”, expresó con alegría Del Moro. “Contento de cumplir la promesa, veánlo próximamente. Medalla y propuesta de casamiento, ¿qué tul?”, cerró sonriente el periodista, mientras le auguraban: “¡Qué vivan los novios!”. Edith, por su parte, publicó en Instagram una foto de Paulo, emocionada por el pedido: “¡Te amo señor dorado!”.

SEGUIR LEYENDO: