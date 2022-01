Quién será la conductora de Intrusos tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares conducirán Intrusos por unos días más: ya está listo su reemplazo

Los actuales son los últimos programas de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al frente de Intrusos (América). En los últimos días del 2021 trascendió que la dupla de periodistas comenzaría, a partir de marzo, con un nuevo ciclo en El Trece.

“La estrategia de El Trece es sencilla: ‘Si con los espectáculos nos fue bien, sigamos con eso’”, había contado Marina Calabró respecto a la decisión tomada por las autoridades del canal tras haberse confirmado que el 31 de diciembre fue el último programa de Los Ángeles de la Mañana. El programa conducido por Ángel de Brito le dio buenos réditos a El Trece y la idea es continuar por esa senda. “Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián”, agregó la hermana de Iliana.

Según pudo saber Teleshow en ese momento, el contrato de los bastoneros de Intrusos estaba vigente hasta el próximo lunes 28 de febrero de 2022. Sin embargo, las autoridades del canal decidieron otra cosa y el cambio en la conducción sería inminente. Además, ya tienen lista a una importante figura para hacerse cargo del programa insignia.

Florencia de la V va a reemplazar a Pallares y a Lussich, según le confirmaron a Teleshow fuentes del canal. En principio, Flor estaría durante el verano porque “van a probar como mide”. La primera opción de América para esta nueva etapa de Intrusos era Mariano Iúdica. Pero el conductor de Polémica en el Bar “no agarró porque viaja a España a ver a su hija. Sino era él”.

Florencia de la V será la nueva conductora de Intrusos ante la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Lo que el canal había acordado con Pallares y Lussich era mantenerlos en el aire hasta el 28 de enero o el 1ro de febrero. “Pero todo puede pasar”, aseguran desde el canal ante las versiones de que Florencia comenzaría en Intrusos el próximo 24 de enero.

“Me emociona toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de Intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género, celebro esta apuesta del canal”, dijo Flor al respecto.

“Crecí en ese programa, mi vida la atravesó ese programa, cuando debutaron yo estaba en mi segunda temporada de Mar del Plata, por ahí pasó mi primer protagónico en calle Corrientes, mi primera tapa de revista, me casé, mis hijos... Entonces, es un programa emblemático para mi vida y del canal”, agregó.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares desembarcarán en El Trece con un nuevo ciclo en las próximas semanas

“Es mucha la responsabilidad la que siento, me encanta. Igual me siento muy acompañada por el programa, por la producción y los compañeros. Además, me encanta la farándula, la actualidad, estar constantemente informada”, dijo De La V.

“Yo siento que hoy, como conductora, estoy a punto caramelo”, dijo quien también está al frente de La Noche de La V, ciclo que comenzó la semana pasada en América y estará todos los sábados y domingos por la noche. “Estoy madura, crecida, sé lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y de qué manera expresarlo para que le llegue al que quiero que le llegue. En otros momentos sé que estaba mucho más perdida”, analizó en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

SEGUIR LEYENDO: