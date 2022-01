La furia de Damián Betular contra Denise Dumas en Masterchef Celebrity 3: “Me vas a matar”

En Masterchef Celebrity 3, Damián Betular y Donato de Santis retaron a Denise Dumas por mezclar una rodaja de pan con una pechuga de pollo cruda

Con el alivio de haber sorteado la instancia del repechaje, Denise Dumas comenzó este martes su segunda vida dentro de Masterchef Celebrity 3. En la gala del domingo, el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui determinó su reingreso al certamen junto a la instagramer Juariu, un privilegio al que luego se sumó Marcela La Tigresa Acuña como ganadora del segmento “Masterchef a la carta”. Este martes, la conductora se enfrentó al primer desafío de esta nueva etapa, y por lo visto en su performance, nada parece haber cambiado demasiado.

Junto a la judoca Paula Pareto, el actor Tomás Fonzi, la modelo Mery del Cerro y la humorista Malena Guinzburg en reemplazo de Mica Viciconte, Denise se preparó para el desafío. El plato en cuestión era la Suprema Maryland, clásico de la cocina argentina y la receta estaba disposición de los participantes. Pero, es sabido, siempre hay alguna dificultad extra en el universo Masterchef.

Por empezar, advirtieron que se trataba del plato favorito de Martitegui, lo que implicaba elevar aún más la vara de su exigencia. Además, la receta estaba dividida en tres partes, y los participantes debían ganarse cada una de ellas. En lugar de dinero, la moneda de cambio era el talento y las aptitudes de los participantes en la cocina. Debían elaborar un huevo frito primero, luego un pan tumaca y al final un tostado de jamón y queso, y de aprobar cada instancia iban recibiendo las piezas desordenadas que terminarían armando el rompecabezas de la Suprema Maryland.

Denise Dumas gano el repechaje de Masterchef Celebrity y volvió a la competencia (Telefe)

En medio de esas recetas superpuestas, Donato y Damián se acercaron a la estación de Denise y lanzaron un grito en forma de advertencia: “Me vas a matar”, clamó el pastelero, secundado por el italiano. ¿Qué había pasado? La conductora se aprestaba a preparar el pan tumaca y había apoyado una rebanada en la misma tabla en la que cortaba una pechuga de pollo cruda para hacer la suprema. “Andate, Betular. Andate”, respondió Denise, sin tener en cuenta la magnitud del error que estaba cometiendo.

“Me va a matar de contaminación cruzada”, enfatizó el jurado. “Si después van a comer el pollo”, intentó defenderse la participante. “Aunque sea arriba de la mesada si esta limpia”, intervino Donato, tratando de que entre en razón. La situación se calmó por unos segundos, hasta que Denise se dispuso a cortar el pan con la misma cuchilla con la que había fileteado el pollo crudo. “¡No!”, gritaron al unísono, y la instaron a que utilice una tabla limpia y un cuchillo con serrucho para cortar el pan. Todo parecía solucionado, hasta que se percataron que el ajo con el que debía impregnar la rebanada, también había compartido tabla con el pollo. Para los jurados fue suficiente y abandonaron la estación al grito de “contaminación cruzada”.

Denise no tuvo una buena performance en su regreso a la competencia

A la hora de las devoluciones, la ex conductora de Este es el show no la pasó mejor. El exigente Martitegui cuestionó la cantidad de salsa blanca y objetó la falta de morrón en la misma. ”No le puse porque a Damián no le gusta”, se excusó la participante, que admitió que la cocción no era la óptima, ya que la pechuga había quedado demasiado gruesa. “No me salió hacerla bien mariposa y tuve miedo a que se me rompa”, admitió.

Los jurados coincidieron en que lo mejor de su labor habían sido la banana y las papas fritas. “Vos sos buena cocinando, acá estuviste muy dispersa”, interpretó De Santis. “Tengo fobia a cortar los huesos”, se defendió Denise. “Trabajá sobre tus miedos”, la aconsejó el conductor Santiago del Moro. Este jueves, en la gala de última chance, tendrá la posibilidad de poner en práctica la sugerencia, ya que estuvo lejos de subir al balcón, un mérito que se ganaron Mery del Cerro y Paula Pareto.

SEGUIR LEYENDO: