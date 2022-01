Las vacaciones familiares de Maru Botana en Punta del Este: días de relax y diversión en la playa

Maru Botana y Bernardo Solá en Punta de Este (RS Fotos)

Luego de un año intenso de trabajo, Maru Botana y su enorme familia están disfrutando de unas vacaciones en Uruguay, el lugar preferido de muchos famosos para descansar. Como todos los años se alojan en Club de Mar, en José Ignacio, para pasar las primeras semanas del verano y recargar energías.

En las imágenes exclusivas de Teleshow, se puede ver a la cocinera en la playa con Bernardo Solá, el ingeniero agrónomo con el que está casada desde hace 25 años. Ellos son padres de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, Inés y Facundo (que murió en 2008 cuando tenía seis meses de vida).

Maru Bota disfruta del mar con su hija

Uno de sus hijos, Matías, se encuentra en el país vecino, acompañado por su novia. El joven de 18 años se animó a posar frente a la cámara a pesar de tener un bajo perfil. En un posteo de Instagram en el día de su cumpleaños, el 13 de diciembre, su mamá le dedicó unas emotivos palabras: “Siempre fuiste híper cariñoso conmigo, llenándome de mimos, de guiñadas de ojo y de abrazos lindísimos. Todavía por suerte los sigo teniendo. Siempre me siento en deuda con vos , no sé pero sos tan especial para mí y a la vez no me generas ningún reclamo”.

Luego, agregó: “Naciste en la forma menos deseada y quizás eso me dejo una cuenta pendiente . De mis hijos sos el más reacio a todo lo que tiene que ver con exposición, desde chiquito. Hoy sos bien del medio y si bien se dice que son los problemáticos, con vos es todo lo contrario. Sos muy dulce, buena onda, gracioso, te hacés querer fácilmente”.

Matías, el hijo de Maru y Bernando, posa con su novia

La familia numerosa pasa gran parte del día en la playa y así soportan las altas temperaturas. Además, suelen practicar deportes acuáticos para divertirse y hacer vida sana. El clan heredó de Maru la pasión por el ejercicio, ya que ella no solo suele correr sino que también disfruta de meterse en el mar y nadar durante horas.

La empresaria gastronómica está muy preocupada por la ola de contagios del coronavirus y por eso les pide a sus hijos que no vayan a fiestas o eventos sociales. De esta manera, los niños y adolescentes se cuidan bastante y mantienen la burbuja familiar para evitar contraer covid-19.

Maru con su esposo Bernardo están en pareja desde hace más de dos décadas

En las redes sociales, la conductora suele compartir imágenes de recetas y algunas postales de su vida familiar. Cuando fue Año Nuevo, compartió un clip con diversas imágenes e hizo un balance sobre lo ocurrido el año pasado. “Y sí llegamos al final de este 2021 tan espeso, tan inesperado y con tanta ola”, comenzó la reflexión.

“En lo personal agradecida, siempre por la salud, la familia, los amigos y el cariño de ustedes. Agradecida de la vida que tengo que es una montaña rusa, con toda la adrenalina, emociones. Agradecida a cada día que paso, y que me sorprende con sus imprevistos. Y también muy agradecida a poder disfrutar de mi vida, de mi familia y a saber surfear las olas mas difíciles”, cerró la cocinera en Instagram.

Las vacaciones familiares de Maru Botana en José Ignacio

Maru es fanática de los deportes y la natación

Recientemente, Bernardo debió regresar a Buenos Aires para cumplir con sus obligaciones laborales, luego de pasar las fiestas con sus seres queridos. Su esposa y sus hijos se quedarán un periodo más en José Ignacio para divertirse y pasar momentos inolvidables.

Maru Botana se divierte con una de sus hijas

Su marido Bernardo ya regresó a Buenos Aires para trabajar

Matías con su novia en la playa

Maru Botana siempre se toma vacaciones en Punta del Este

Maru Botana les pide a sus hijos que no asistan a fiestas y eventos sociales para no contagiarse de covid-19 (RS Fotos)









