La vida de Tefi Russo antes de “Inutilísimas”, por qué no puede cocinar con el Pollo Álvarez y un tip para comer casero todos los días

“No enseño a cocinar. Animo a que la gente cocine. No soy chef. Soy una cocinera caradura”. Así se presenta Tefi Russo en sus redes sociales, “Inutilisimas”, donde desde hace casi 10 años comparte sus recetas, hobby que la acompaña desde los seis años y que se transformó en su profesión. A horas de debutar con su ciclo Los Expertos, en la pantalla de El trece, la influencer habló sobre su vida antes de las redes, cómo se lleva con su marido a la hora de comer y cocinar y dio algunos consejos para aquellos momentos en los que el tiempo y las ideas escasean, pero las ganas de comer cosas ricas están.

Este sábado a la medianoche debutará con la segunda temporada de su ciclo, Los Expertos, en la pantalla de El Trece. Al rededor de los diez capítulos recorrerá diferentes puntos del país en busca de materias primas: “Vamos a hablar con gente que es experta en un producto determinando porque lo heredaron o decidieron patear el tablero y meterse de lleno. Mostramos la producción, cosecha, fabricación, hay muchas historias”.

Tefi Russo en Los expertos

Para ella la cocina es parte de su vida, y entiende que de la de todos: “Te guste o no cocinar, es un lugar obligado de la casa, a veces con mas amor o mas rutinario, pero es un cable a tierra y siempre es lindo saber de donde viene lo que comemos”. Como comensal, contó que come de todo y eso se ve en reflejado en la variedad de los platos que muestra en sus redes y entiende que en los últimos años hubo cambios a la hora de alimentarse.

“Se va tomando consciencia de donde vienen las cosas, quiénes las producen, se camina más para hacer las compras según lo que permita el día a día, se van incorporando más cosas orgánicas. No soy fanática de los extremos ni de imponer pensamientos pero creo que todos estamos acercándonos a esta manera de comer mas consciente. Yo levanto la bandera de la comida casera, la variedad, no es prohibirte nada, sino incorporar todo”, explicó.

Cocinar es algo que tiene incorporado a su vida dese muy chica, desde los seis años cuando hizo el primer curso. Sin embargo, nunca lo imaginó como su profesión. “En mi casa había muchas pastas, familia italiana por los dos lados, amasadas caseras y mi papá era un genio y hacia pizza, paella, muy buen asador y yo siempre estuve cerca de eso, fue un imán y aprendí a cocinar”.

El comienzo

Y un día... nació Inutilísimas: “Fue en el 2012, quería hacer algo con la gastronomía y me costaba definirlo, entonces abrí un blog en el que subía recetas, más para mi familia y amigos. De golpe empezamos a ser más y cuando pasa eso llega la posibilidad de trabajar y la propuesta editorial y la tele, y es como una bola de nieve que te sorprende”.

Es que la cocinera de 35 años estuvo viviendo afuera desde los 18 hasta los 26, cuando regresó a la Argentina con su hija por ese entonces de un año y quien era su pareja y papá de la nena. Hasta ese momento, quien se había radicado en España, Rusia y Suiza nunca había trabajado en cocina y al llegar a Buenos Aires, necesitaba un cambio.

Tefi Russo con su hija

“Me fui muy chica, por el papá de mi hija, ahora estamos divorciados pero nos llevamos bien. En su momento surgió la posibilidad de que él se fuera, éramos muy chicos, y tuvimos que decidir si seguíamos o no. Estuvimos unos años a a la distancia hasta que terminé de estudiar organización de eventos y me fui a seguirlo por el mundo y después pegamos la vuelta”, recordó Tefi y confesó que en ese momento su papás la “querían matar” pero que a ella no le importó nada.

“Íbamos y veníamos durante dos años hasta que llegó un momento que me quedé. Me fui siendo una niña y volví cuando ya habíamos crecido, cambiaron las cosas. Mi papá había fallecido, tuve que volver y reacomodarme, ya era mamá y al tiempo me divorcié. Inutilísimas vino de la mano. Me ayudó, fue como una oportunidad, una salida y un trabajo que llegó de casualidad”, recordó sobre aquellos años en los que todo cambió para ella.

En ese contexto su blog fue la posibilidad de “tener algo propio” y le sirvió para enfocarse. “Mi hija creció conmigo siempre, me vio trabajando un montón y enamorada de este mundo gastronómico y cundo me divorcié ella era muy chica y la maternidad Inutilísimas me sirvieron”.

En casa de herrero...

La cocina es un gran plan a la hora de la conquista o para compartir un grato momento con la persona querida. “Es una gran cita que te invite un muchacho a su casa y que te prepare un plato, la cocina de a dos es linda, invitar y hacer la cena juntos con música de fondo con una copa de vino es simpático, compartir, repartirse tareas, uno amasa y otro se ocupa de la salsa, es interesante”, dijo.

Tefi con su hija y el Pollo (IG: @inutilisimas)

Sin embargo, el plan perfecto no lo lleva adelante con su marido, el conductor de Nosotros a la mañana, el Pollo Álvarez: “No cocina, él cocina cuando no estoy cerca, cuando yo no estoy porque no disfruta del momento de cocinar conmigo. Por más que sea inutilísima sé más que él y no lo puedo evitar, cuando veo que agarra la fuente del horno y corta sobre el teflón, me muero. Entonces necesita que esté lejos”. A pesar de eso, dijo que no es motivo de discusión, sino algo de lo que se ríen, aunque recalca que Joaquín le “parece malísimo cocinando”.

En las últimas semanas se instalaron los rumores que aseguraban que la pareja estaba en crisis. A la cocinera aún le cuesta estar en el centro de la atención: “Espero la próxima vez estar mas preparada. Nunca nos separamos, estuvimos de acuerdo en naturalizar algo que puede pasar en cualquier casa. Nos parecía irrespetuoso no responder y salió el tiro por la culata porque fue peor y se hizo un rumor mas grande, esperamos a que pasara pero no pasó y duró como dos semanas”.

Un consejo

Por cuestiones de tiempo o falta de ideas, comer rico y casero todos los días no es fácil. Tefi brindó algunos tips:

“En lugar de cocinar todos los días, hacelo solo una vez a la semana y prepará varias cosas:

-Carne al horno braseada

-Un pollo para tener si encendiste la parrilla

- Lentejas o arroz y pastas

-Verduras al horno

-Tené listas y lavadas algunas verduras, zanahorias en bastones, huevos duros

Con eso ya tenés un montón de ingredientes para combinar y hacer comidas distintas. Con las pastas y algunas verduras asadas hacés una ensalada y le sumás un tomate para que tenga algo fresco; con el pollo sumás unas berenjenas asadas, mostaza y hacés un sandwich que acompañás con una ensalada de verdes. Podés mixear las legumbres con atún y hacer hamburguesas. Es sacar los tuppers y armar”.

