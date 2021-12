Su original fiesta de 15, el rescate en el mar a cinco personas y primera cita fallida con Cubero: 44 hechos no tan recordados de Mica Viciconte

Por su lengua filosa y su espíritu confrontativo, Mica Viciconte no pasa inadvertida en el medio.

1. Micaela Lorena Viciconte nació el 3 de mayo de 1989.

2. Tiene dos hermanos: Diego y Lara. Con su hermana no se llevaban muy bien, pero la relación mejoró cuando Mica se mudó a Buenos Aires.

3. Su papá, Hugo, es comerciante. Además es periodista especializado en pesca deportiva (tiene un canal de YouTube dedicado a esta actividad), acuicultor y conductor de radio y televisión.

4. Vivía en el barrio El Sosiego, en Mar del Plata. “Tuve una niñez súper linda. Con mi familia la pasé muy bien. Tengo un recuerdo que es muy lindo que tiene que ver con que me crié en un lugar con mucho verde, con animales, vivía un poco lejos de la ciudad y me despertaba con el canto de los pajaritos. Ese, sin dudas, es el recuerdo más feliz”.

5. Cuando cumplió los 15 años, como sus padres no pasaban una buena situación económica decidió no pedirles una fiesta. “Hice un asado con mis amigos, al mediodía, vinieron a casa, estuvimos en la pileta, comimos, disfrutamos. Fue súper lindo, un momento que no me voy a olvidar”, contó en Teleshow.

6. En la adolescencia se volvió muy ahorrativa. “Siempre deseé tener mi propio vehículo. Como mi casa quedaba muy lejos del colegio, decía: ‘Quiero tener mi propio auto o una moto’. Así que empecé a ahorrar. Trabajaba en los veranos, haciendo promociones de día y de noche, y durante el resto del año me dedicaba a estudiar. Si me salía algún trabajo como promotora, lo hacía. De esa manera junté la plata y a los 17 me compré mi primera motito. No tuve la fiesta de 15, pero conseguí con esfuerzo tener el vehículo que tanto deseaba”.

"Mis 15 no los festejé como toda chica anhela. Yo sabía que mis viejos no estaban bien económicamente y que una fiesta era muy costosa. Si yo se la pedía la iban a hacer, pero seguramente se quedarían sin un peso, deberían trabajar más horas para pagarla o se endeudarían. Entendí que era un compromiso para ellos", contó Mica Viciconte

7. De chica le gustaba jugar al fútbol y siempre se vestía con pantalones anchos.

8. Estudió para ser guardavidas y profesora de natación en el Sindicato de Mar del Plata.

9. Para recibirse de guardavidas debió intervenir en 15 rescates. “Fue muy lindo. Bah, no: pobre la gente. Pero fue linda la sensación de salvarlos”, relató Mica.

10. A los 18 años se fue a vivir con sus amigas. Hizo de todo para mantenerse: fue moza, promotora, repositora, cuidó chicos y dio clases de natación.

Mica Viciconte a los 15 años. "No era de llevarme materias a marzo, solo me costaba inglés. Era muy responsable, pero rebelde a mi manera. Mis viejos no me podían decir 'eso está mal' porque yo les respondía: 'No papá, no entendés nada'".

11. “Casi al mismo tiempo me quedé sin laburo, me peleé con mi novio de entonces y robaron en mi departamento. Por eso decidí vender mi Fiat Duna, modelo 90, y cambiar de aire. ‘Es ahora o nunca’, y me vine a probar suerte a Buenos Aires”. (Revista Gente, marzo, 2018).

12. Se instaló en una residencia universitaria de Palermo durante tres años. Compartía su cuarto con dos chicas.

13. Trabajaba en lo que podía, primero como promotora en eventos, pero era una ocupación muy inestable. Como la plata no le alcanzaba empezó como recepcionista en un gimnasio de Crossfit.

14. Se presentó en una agencia de modelos y no la tomaron: le dijeron que era “gorda”.

"Quiero seguir trabajando en el medio. Disfruto mucho de eso. El día de mañana me encantaría conducir un programa de entretenimientos, con deportes. O algo que me guste a mí y seguir aprendiendo. De a poco voy armando mi camino", desea Mica Viciconte

15. En 2014, cuando ya estaba perdiendo las esperanzas, su papá vio un aviso en el diario. En Canal 9 buscaban chicas deportistas para un nuevo programa: Combate.

16. “Pensé que solo entraban los acomodados. Me tocó hacer la fila de las ‘populares’ porque no venía de ninguna agencia. Pero me puse muy nerviosa cuando vi que del otro lado ‘las vip’ entraban más rápido. Entonces fui a quejarme y tanto discutí que me hicieron pasar… Muchos pueden pensar que tengo mal temperamento, pero no me gustan los grises, y siempre voy de frente”. (Revista Gente, marzo, 2018).

17. En el casting la pasó muy mal porque le empezaron a preguntar cosas de su vida privada que la hicieron sentir muy incómoda, como: “¿Estuviste con algún famoso?”, “¿Saldrías con un hombre casado?”.

18. A la tercera consulta íntima, se plantó y dijo que no contestaría más. Días después la llamaron porque había quedado preseleccionada.

19. “Tuve que hacer un test psicológico. Me sentí una idiota porque en el test de las sombras yo veía dinosaurios y mariposas. Pero seguro que me eligieron porque estoy mal de la cabeza. Y en estos cuatro años fui campeona cuatro veces”.

Mica Viciconte comenzó a participar del ciclo Combate de Canal 9 en 2014. Tras coronarse campeona en varias oportunidades, se convirtió en uno de los personajes más populares y queridos por el público, junto con Flor Vigna

20. Entró al reality y se convirtió en la líder indiscutida del equipo Verde, con el que se consagró campeona en cuatro oportunidades.

21. Al comienzo del programa, como no podía arriesgarse a entrar y quedar eliminada, siguió trabajando en el gimnasio. Iba de 6 de a 13 al gimnasio, y de 13.30 a 19 estaba en Combate.

22. Hasta antes de entrar al programa, no tenía redes sociales: ni Twitter, ni Instagram ni Facebook. Pero, al poco tiempo de estar ahí, ya se había convertido en una verdadera influencer con más de un millón y medio de seguidores.

23. En Combate, Mica conoció a Pitu Blázquez, quien fue su novio durante dos años y con quien probó la convivencia, cuando la situación económica se lo permitió. El noviazgo se rompió y, finalmente, decidió mudarse sola por primera vez.

24. En el programa era la gran rival de Flor Vigna. “Nos odiábamos. Pensá que estábamos ahí, pero si quedabas eliminado no cobrabas más”, reveló Mica, quien reconoció que pasado el tiempo, la rivalidad no era tan terrible como lo vivió en ese momento. “Esto es otra cosa a comparación de la vida de hoy. Eramos divinas. Yo también destaco que si no hubiese tenido ese rival, hoy tampoco estaría acá. Nos decíamos de todo, estuvimos a punto de matarnos, era horrible... “.

"Más allá de alguna pelea que tuvimos, empatizo más con Flor Vigna que con Laurita Fernández. Las dos maduramos y creo que crecimos", asegura Mica Viciconte

25. Fue convocada al Bailando, donde se encontraba trabajando su archi enemiga. “Cuando llegué, sentí una energía rara, había mala vibra y todos competían entre sí. Pero todo cambió cuando tuve mi equipo: Jorgito Moliniers, mi bailarín, y Delfina García Escudero, mi coach”, recordó Mica de su primer reemplazo en la pista de El Trece, en 2017.

26. Participó de la película Bañeros 5, fue panelista de Todas las Tardes por Canal 9 y, tras abandonar el programa que la vio nacer en la televisión, volvió a ShowMatch y se sumó al staff de Incorrectas, por América.

27. En cierta oportunidad fue a trabajar de modelo a Perú, a Máncora. Estaba tomando sol en su día libre con compañeros de trabajo cuando ve que se estaban ahogando cinco personas y los guardavidas no estaban.

28. “Yo estaba relajada, me había tomado mi cervecita, estaba tirada en bikini en la playa y me metí. Sacamos a todos pero no daba más, las olas de allá son terribles”, recordó la modelo en Pampita Online.

Mica Viciconte, con Sofía y amigos en el profesorado de natación (Instagram)

29. Sin elementos ni ropa adecuada se metió al mar y logró que todos salieran sanos y salvos. “Me metí y cuando llegué hasta donde estaba una mujer me dice: ‘No, dejame acá’. ‘No, nadé 200 metros’, le dije yo, así que la saqué”. Tardó 30 minutos en rescatarla pero lo logró.

30. Una admiradora le puso Micaela a su hija en homenaje a ella. “Tuve el placer de conocerla apenas nació la nena, y hace poco me mandó un videíto, ¡está muy grande! Es un flash, pero está bueno, es un amor lindo”.

31. “Nunca le falté el respeto a nadie. No me arrepiento de nada, pero creo que hoy hay ciertas cosas que las diría de otra manera. O alguna de las peleas que tuve, que siempre fue respondiendo a algún ataque, quizás en una me callaría. Igual, creo que me comportaría de otra manera”. (Infobae).

32. Aunque le gusta mucho la miel, les tiene fobia a las abejas.

33. La fobia es tal que cierta vez viajaba con Cubero y una abeja se metió en el auto. Mica comenzó a gritar y terminó arriba de su pareja, que iba manejando. Tuvo que parar en la banquina para sacar la abeja.

El noviazgo entre Fabián Cubero y Mica Viciconte tuvo que hacerle frente a varios escándalos. Y no porque entre ellos hubiera habido problemas, sino porque el futbolista nunca pudo terminar de limar sus asperezas con Nicole Neumann, madre de sus hijas. Sin embargo, a pesar de las idas y vueltas mediáticas, los abogados y las medidas cautelares ambos lograron fortalecer su pareja

34. El ex jugador de Vélez aprovechó su fobia para hacerle varias bromas. “Fabi me lo hace más complicado porque el año pasado me fui a Miami y estaba durmiendo la siesta. Cuando me levanto, agarro el celular y arriba había una abeja muerta. Un poco más y nos separamos. También me puso una abeja arriba del ascensor. Cuando se cerró me puso la abeja. No entiende. Él dice que la fobia se va así”, narró en Cortá por Lozano.

35. En su casa le gusta tener todo organizado. Todo limpio y ordenado. Asegura que es muy rápida para limpiar los baños, acomodar la casa y ordenar la ropa.

36. No tiene un gran recuerdo de su primera vez. “No fue la soñada. No fue súper romántico. No fue divino. Habíamos salido a bailar con mis amigas. A este chico con el que pasó lo conocía de verlo, no habíamos salido, lo había cruzado alguna vez. El pibe me gustaba, estábamos en el boliche, y me puse hablar y en un momento de la noche se me rompe el taco. Entonces, él me lleva por ese accidente. Mi primera vez fue adentro de su auto. Pasó lo que tenía que pasar, y después me dejó en mi casa y se fue. Así, nada especial”. (Infobae).

37. Con Fabián Poroto Cubero se conocieron en un evento solidario. Ella reveló que por aquel entonces que no quería salir con él por su fama de “mujeriego”. Por su parte, Cubero confesó que en el inicio de su relación miraba Combate solo para verla a ella.

No suele decir “te amo”. “Demuestro en otras cosas quizá, no en decir te amo sino en el amor que le doy en ese momento a la otra persona. Nunca fui de expresar”, reconoció Mica Viciconte en Podemos hablar

38. En el programa de Susana, Mica contó que la primera vez que se vieron fue en la casa del jugador para no salir a un lugar público. “Llegó super tarde, eso me rompió... Había empanadas, él come media empanada, yo tuve que comer media porque sino quedaba como muerta de hambre. Trajo un vino, pero tampoco tomó, fue de careta”.

39. En la segunda cita, decidieron juntarse en la casa Mica: “Hay una cochera a media cuadra, le dije: ‘Metete ahí y vení encapuchado’. Yo lo esperaba a comer, cagada de hambre, él me responde: ‘No tengo hambre’. Pensé: ‘Este pibe tiene problemas con la alimentación’. Ahí me calenté”, contó muy divertida. “Ese día se metió en la cama y me dijo: ‘Me quedo a dormir’, y así arrancó todo”.

40. Cubero la llevó desde Nordelta hasta Palermo, pero no pasó nada. “Era lentísimo, se había olvidado cómo encarar, un desastre. Le pedí el teléfono yo, le dije: ‘Damelo para el programa, mañana te llama la producción’”, contó Mica.

Desde Buzios, Mica Viciconte posó en bikini con su pancita de embarazada

41. En Bailando narró una anécdota que demuestra lo poco demostrativa que es. “Le mandé un mensaje a Fabián porque hablé con la mamá de él. ‘Fabi, tu mamá es un amor. Te amo’. Yo quise poner ‘Te ama’, pero me equivoqué. Él me pone: ‘Yo también’. Pero le dije ‘¡No, me equivoqué!’”.

42. En Bienvenidos a bordo reconoció que en los comienzos no hubo mucho juego de seducción. “Es que me parece que ninguno de los dos se conquistó con el otro. ¡Pintó! No hubo una conquista. No sé qué decirte. Es la verdad, no hubo”.

43. A los 17 se tatuó dos delfines en su vientre.

44. “No soy hincha, no soy una mina súper celosa, dejo ser al otro y quiero que me dejen ser a mí. Soy una gran compañera. El resto es química. Cuando uno ama al otro, trata de hacer todo lo posible para que su pareja sea feliz. (Infobae).

Mientras transita la dulce espera, mica Viciconte reflexionó con sus casi tres millones de seguidores en Instagram. “¿Cuál es ese cuerpo perfecto? Para mí es aquel que está lleno de historias, de marcas que representan momentos únicos y que literalmente han cambiado nuestras vidas"

SEGUIR LEYENDO