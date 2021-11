Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y Luis Novaresio

Juana Viale, Andy Kusnetzoff y Luis Novaresio

Como cada fin de semana, los canales de televisión tendrán una interesante y variada oferta de programación para que los espectadores disfruten y puedan entretenerse e informarse al mismo tiempo. A continuación, un repaso por los ciclos de invitados con las propuestas más tentadoras para ir preparando el control remoto: historias de vida, nuevos romances, y la actualidad de nuestro país serán los ejes principales en cada charla.

Todo comenzará el viernes a las 22 cuando Gastón Pauls dé inicio a un nuevo episodio de Seres Libres en la pantalla de Crónica HD. El actor conversará con el ex boxeador Jorge “Locomotora” Castro, quien relatará en primera persona su adicción al alcohol. El ex pugilista ya había contado en varias entrevistas que su padre murió a los 56 años por una grave cirrosis que padecía debido al acoholismo, pero esta vez abrirá su corazón sobre sus propias vivencias. Por estos días el ex deportista está dedicado a la labor social mediante la ayuda a más de una decena de comedores. “Yo la pasé mal en Catamarca cuando mi viejo era alcohólico y llegaba en pedo a cagarme a palos, sufrimos mucho en Catamarca, sé lo que es pasar hambre, sé lo que es pasar frío, a mí no me lo puede contar nadie”, había confesado en diálogo con Alejandro Fantino cuando le consultó por su dura infancia.

Jorge La Locomotora Castro será el invitado de una nueva edición de Seres libres, el ciclo conducido por Gastón Pauls en la pantalla de Crónica HD

El sábado a las 21:30 en La Noche de Mirtha, Juana Viale tendrá cuatro comensales. El diputado cordobés electo Luis Juez de Juntos por el Cambio, que hablará luego de su triunfo en las elecciones de medio termino y en contrapunto estará, el diputado porteño Leandro Santoro que hablará sobre el futuro del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Junto a ellos estarán las periodistas Romina Manguel y María Belén Ludueña, quienes aportarán sus respectivas inquietudes y analizarán las noticias más importantes de la semana.

Desde las 22 y en una nueva emisión de PH: Podemos Hablar, los invitados serán el psicoanalista y escritor Gabriel Rolón, las actrices Gloria Carrá y Laura Esquivel (quienes compartieron pantalla en el recordado ciclo Patito Feo); el cantante de Ráfaga, Ariel Puchetta y la humorista Costa, que acompaña a Verónica Lozano en las tardes de Telefe.

Silvio Soldán será de uno de los invitados en el almuerzo conducido por Juana Viale el domingo, luego de contar que está en pareja con una mujer de 54 años

El domingo 28 desde las 13.30, El Trece presentará una nueva edición de Almorzando con Mirtha Legrand. En esta oportunidad, la nieta de La Chiqui contará con la presencia del histórico conductor de televisión Silvio Soldán, quien repasará sus mejores momentos y hablará sobre su reciente relación amorosa a los 86 años; el actor y humorista Roberto Moldavsky, quien hablará de su show en el Teatro Apolo “El método Moldavsky”; la actriz y conductora Flavia Palmiero con su nueva faceta de empresaria de la moda, y Carlos Nair Menem, quien contará cómo atraviesa el duelo tras el fallecimiento de su padre, el ex presidente Carlos Menem.

En las últimas horas del fin de semana, Luis Novaresio abre las puertas de su casa para una nueva edición de Debo Decir. Desde las 21 por América, el rosarino recibirá a Gabriel Rolón, la bailarina de tango reconocida internacionalmente Mora Godoy, la asesora de imagen Matilda Blanco y los periodistas Bebe Contepomi, especializado en rock e histórico conductor de La Viola, y Juan Marconi, quien recientemente se desvinculó de la señal ESPN para participar de la política partidaria de Independiente, el club de sus amores.

