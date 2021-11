Nicole Neumann y Fabián Cubero se enfrentan en otra batalla judicial por sus hijas

Nicole Neumann y Fabián Cubero, nuevamente enfrentados por sus hijas

Hace unas semanas Nicole Neumann y Fabián Poroto Cubero llegaron a un acuerdo en cuanto a temas precautorios como división de algunos bienes y sobre la publicación de fotos de sus hijas en redes sociales. Pero ahora volvió a abrirse un nuevo foco de conflicto en el vínculo entre la modelo y el ex futbolista.

El abogado de Nicole, Federico Fleitas, estuvo en A la Tarde (América) y reveló que ex futbolista adeuda la cuota de alimentos de Indiana, Sienna y Allegra desde hace más de un año. “Estamos trabajando con el abogado de Cubero, César Carroza, para llegar a un acuerdo. Es una deuda de alimentos desde hace más de un año y que se firmó hace tres años, nunca se actualizó el monto”, dijo. Además, el letrado graficó el nudo del conflicto: “Él pidió que se baje esa cuota de alimentos y nosotros pedimos que hay que subirla”.

Aunque el representante legal de Neumann no dio precisiones sobre el monto total de la deuda, dijo que el ex defensor de Vélez Sarsfield “se hace cargo de la escuela de las chicas. Eso sí lo está pagando”.

Días atrás había surgido otro cortocircuito entre Cubero y Nicole. Es que Indiana Cubero debutó como modelo en un desfile organizado para el Argentina Fashion Week. Entre quienes asistieron al evento estuvieron Cubero y su pareja Mica Viciconte, quienes se mostraron felices por el hecho de que la adolescente pudiera cumplir sus deseos. Pese a esto, el ex defensor no se mostró del todo de acuerdo de que su hija se inicie en el modelaje a los 13 años.

Nicole Neumann y Fabián Cubero se casaron en 2008 y se separaron en 2017

“Ella se animó. Arrancó como su iniciativa y, obviamente, decidí acompañarla. Me costó un poco porque no estoy tan abierto a que ella inicie tan pronto, pero bueno... Vamos a acompañarla ya que era su deseo”, admitió Fabián en una conversación con Intrusos (América).

“Lo hablé bastante con ella. Hace tiempo lo venimos hablando”, dijo Cubero. “Es un momento para estar tranquilo y que disfrute Indiana, más que nada, porque es algo que ella quería. Y repito que para mí es muy pronto todavía”, reiteró el ex futbolista.

Cuando el cronista Alejandro Guatti le preguntó si su opinión le trajo algún conflicto con Nicole Neumann, él descartó esa posibilidad. “Conflicto no. Hay algunas diferencias, obviamente. Yo soy como más cauteloso”, dijo el ex futbolista de Vélez Sarsfield, quien también habló sobre la posibilidad de saludarse con Nicole. “Lo dudo. Ya nos quedamos pagando en la primera, así que no pasa nada”, dijo Poroto, haciendo referencia a que la modelo se negó el saludo en una situación ocurrida meses atrás. “Nosotros nos quedamos con el respeto de su pareja y su familia, que nos saludaron como corresponde. Es un tema de ella”, cerró Cubero.

En septiembre, Cubero y Neumann acordaron levantar la prohibición de publicar fotos de sus hijas en sus correspondientes redes sociales y esto se vio reflejado en las postales familiares que la modelo compartió desde la nieve de la Patagonia en el viaje que compartió con su novio José Manuel Urcera: “Es tan lindo, una siempre quiere mostrar a sus hijas”, celebró la rubia.

