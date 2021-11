Flor Vigna hizo una filosa comparación entre Nico Occhiato y Luciano Castro

Flor Vigna se animó a comprar a su ex, Nico Occhiat, con su actual pareja, Luciano Castro

Flor Vigna sin dudas está en uno de sus mejores momentos. Y es que, además de que está disfrutando de su incipiente romance con Luciano Castro, con quien está en pareja desde hace algunos meses, también acaba de lanzarse como cantante con su videoclip “Uy!”, que justamente protagoniza con el actor y que ya tiene millones de reproducciones en todas las plataformas.

En este marco es que fue invitada al ciclo que conduce Verónica Lozano en las tardes de Telefe, Cortá por Lozano, donde se animó a hablar de todo e incluso a hacer una picante comparación entre su actual novio y su ex, Nico Occhiato, con quien tuvo una larga relación desde que se conocieron en Combate, un famoso reality que se emitía por El Nueve.

Todo comenzó con un halago que le hizo al ex Valientes. “Tenerlo en el videoclip le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes”, expresó. Y destacó: “La personalidad que tiene Lu me da mucha seguridad. Él es muy expresivo y suele decir mucho lo que siente. Y pasamos mucho tiempo juntos, pero encontramos la forma de sumarnos. Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer”. En ese momento, se dio pie a que haga un paralelo con Occhiato: “Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a Lu ya lo conocí desde otra parada”.

Una de las imágenes del fogoso video que protagonizó Flor Vigna con Luciano Castro

En ese sentido, días atrás el conductor de Tenemos Wifi se había referido a la nueva relación de su ex novia. “Bien, le deseo lo mejor. Qué voy a opinar”, dijo en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable. En esa línea, aclaró que se sigue llevando bien con la bailarina, y hasta reveló que se hablan esporádicamente. “Fui testigo de todo el inicio de eso y la verdad es muy bueno lo que tiene”, señaló sobre el inicio de la carrera de Flor como cantante.

Por otra parte, la ex Bailando, también en esa entrevista con Lozano, había recordado cómo fue su primera y accidentada cita con Castro. “Me escribió él y merendamos en mi casa”, contó y agregó que entonces decidió pedir un budín y una limonada por delivery para agasajarlo. Como el encuentro fue coordinado sobre la hora, ella tenía los minutos contados para cambiarse, producirse y “tirarse todo encima”.

“Yo vivo en barrio, señora. No vivo en lugares guachi guau y como se me cerró la puerta -continuó su relato- la tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto”. Ante esta situación y como recién era la primera vez que se encontraría con el actor, decidió omitirle a su madre a quién vería. “No le dije: ‘Ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Le conté que justo iba a venir un chico a casa”. ¿Cómo resultó la cita? “Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie”, siguió, entre risas sobre el look con el que finalmente recibió al protagonista de la obra teatral Desnudos. Y definió aquella primera cita como “un desastre hermoso”.





