Quién es la actriz elegida para encabezar una carroza en la Marcha del Orgullo Gay

Nuevamente se realizará la marcha del Orgullo Gay en Buenos Aires (Nicolás Stulberg)

Por la Semana del Orgullo y para visibilizar la diversidad porteña, la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo una serie de eventos callejeros desde este sábado. El cierre de estos festejos será el 6 de noviembre con la Marcha del Orgullo, tal como se viene haciendo en nuestro país desde 1992 a favor de la igualdad de derechos para las personas del colectivo LGBTIQ+.

Nazarena Vélez fue la figura del espectáculo elegida para encabezar una nueva carroza del colectivo EnRedadas, que convoca a más de seis mil mujeres lesbianas desde hace seis años. De esta manera, la carroza se convertirá en un gran atractivo, ya que también contará con la presencia de Mariana A, dos disc jockeys, música y mucho más.

Nazarena Vélez

“Me encanta tener una vida sin diferencias, no solo en el amor, sino también en el trabajo. Existían esas diferencias antes, algunas siguen con una cuota de estupidez, pero no tanto y me hace muy feliz”, manifestó la actriz y productora teatral sobre su participación en este evento que comienza frente la Casa Rosada en Plaza de Mayo, con música en vivo y una feria de diversidad antes de que el desfile se dirija al edificio del Congreso Nacional.

“Convocamos a Nazarena porque siempre es una figura que se mostró cercana al movimiento LGBTIQ+. Y Mariana A es la primera vez que nos acompañará en la carroza y megafiesta”, detalló Gabriela Saravia, representante de Enredadas, grupo que permite “un espacio para el encuentro, fiestas, amistad, amor, campañas solidarias, radio y mucho más”.

La marcha del Orgullo Gay en Buenos Aires (Nicolás Stulberg)

Recientemente, Vélez contó que en su vida sentimental está muy acompañada por su actual pareja, Santiago Caamaño en una entrevista con Nosotros a la mañana. “Estoy muy bien y super enamorada”, dijo la mamá de Barbie, Chyno y Thiago. Minutos antes había bromeado: “Yo me casé con los padres de mis hijos (Alejandro Pucheta, Daniel Agostini y Fabián Rodríguez) super enamorada y me fue como el ort... pero bueno... ahora estoy bien porque solté los dolores antiguos”.

¿Qué la hizo cambiar? “Te das cuenta que no todo el mundo es así (como sus ex). Venía muy mal con lo de Fabián (su último marido y papá de Thiago que se suicidó en el 2014), muy mal, quedé resentida, herida, angustiada y cuando me asumí viuda, que fue hace 3 años y fue hace siete dije: ‘Ok, es esto, tengo 40 años, viuda hay que bancarla, tengo tres hijos’. Cuando lo acepté porque me costó mucho, ahí lo conocí a Santi y realmente me enamoré”.

“¿Sabés qué me pasó? Decidí dejar de sufrir. Después de lo de mi hermana (Jazmín murió el 9 de abril del 2010 en un accidente de tránsito a los 21 años) y lo de Fabián, me quedé en un costado de victima que me quedaba cómodo. ‘Pobre mina se quedó en la calle’, decían. Y yo decía que sí, y vivía así, como una pobre mina. Hace tras años dije: ‘No me lo merezco y no se lo merecen mis hijos’”, recordó.

Y agregó:“Después de lo que pasó con Fabián quedé sumergida en una oscuridad fuerte a un paso de la locura... tomaba miles de cosas para dormir, Rivotril, todo, pero mi cabeza estaba oscura y me quedaba noches enteras tratando de entender lo que había pasado, tratando de contener a mi hijo de tres años y medio que preguntaba por el papá y le contaba que el papá había muerto y decía que sí y lloraba y a los tres días me pregunta otra vez ‘¿y papá? Estuve tan oscura y con justificación que fue muy triste para mí”.

SEGUIR LEYENDO: