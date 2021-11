L-Gante protagonizó un confuso episodio en un shopping de Resistencia

L-Gante

L-Gante es una de las figuras del momento y este fin de semana llevó su “Cumbia 420″ por Chaco, Corrientes y Santa Fe. Sin embargo, más allá de sus shows, su paso por las provincias no pasó desapercibido y pasó un momento incómodo luego de olvidar su tapaboca.

En su paso por Resistencia aprovechó para salir del hotel y dar un paseo, pero al ingresar al shopping de la ciudad se dio cuenta que no llevaba tapaboca, obligatorio en lugares cerrados. “Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, explicó Sergio Nazer, productor de la gira al diario El Litoral.

“Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa”, posteó sobre el episodio que ocurrió a la tarde junto con una foto en la que se lo ve tapando su boca y nariz con el obsequio que le dio un seguidor.

L-Gante usó una camiseta en lugar de barbijo

Agradecido con el regalo, lo quiso usar esa misma noche para el show que luego dio en el club Sarmiento. Sin embargo, no pudo ser así ya que es conocida en el lugar la rivalidad entre Chaco For Ever y Sarmiento, por lo que los directivos del club le explicaron y le dieron una camiseta del local.

Algo similar le había pasado en Corrientes cuando quiso subir al escenario con una camiseta de Mandiyú que le entregó La Luchona, y se la tuvo que cambiar ya que el recital era en el estadio de Boca Unidos, rival histórico de la casaca que llevaba puesta.

“No quiero contribuir a la pica, pero en Corrientes fueron más de dos mil y en Chaco más de tres mil espectadores. Sabiendo la historia (de rivalidad entre clubes de provincia) pidió una camiseta y cantó todo el show con la de Boca Unidos”, dijo el productor quien además destacó que entre el público había muchos chicos de entre tres y siete años, quienes conectaron con Elian a través de la canción del abecedario.

En uno de los ratos que tuvo libres, el papá de Jamaica fanático de la Play desafió en un campeonato a un chaqueño y perdió. Lo mismo hizo al competir con un correntino y ganó.

Elián Ángel Valenzuela, como es su verdadero nombre, es de General Rodríguez, tiene 20 años y se hizo conocido en los últimos meses. Además de participar de varias publicidades, hasta se juntó con el presidente Alberto Fernández. Entre sus hits más conocidos está “Cumbia 420″.

En septiembre se convirtió en papá de Jamaica, fruto de su relación con su novia Tamara Báez. En las últimas semanas hubo rumores de separación entre ellos luego de que dejaran de seguirse y publicaran mensajes fuertes el uno del otro en las redes sociales. “No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero decir que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá”, escribió ella.

Luego siguió: “Yo fui a tener a la bebé en un hospital, fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. Me das pena vos y tu mamá, que todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible y le tiene celos a su nieta de un mes”, continuó con aires de indignación, en referencia a la relación que mantiene con su suegra, Claudia Valenzuela. “Perdiste a la familia y ahora te querés hacer la víctima; no hay vuelta atrás acá, y encima te metiste con mi mamá, que es la mejor y estuvo conmigo en todas embarazada y ahora también”, remató.

Días más tarde la pareja se reconcilió y Tamara estuvo presente en un show que el cantante dio en Lomas de Zamora. Incluso la acompañó su beba.

