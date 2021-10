Catherine Fulop publicó una foto retro y reveló cuál fue la única cirugía estética que se hizo

Catherine Fulop

En la tarde de este jueves, Catherine Fulop deslumbró a sus millones de seguidores luego de publicar una foto retro en su cuenta de Instagram y compartir una profunda reflexión acerca de cómo se fue transformando su cuerpo según pasaron los años. Además, al pasar reveló cuál fue la única cirugía estética a la que se sometió.

Bronceada, con una bikini rosada y una pose sexy, se la ve a una Catherine de 21 años que mira fijo y sonriente a la cámara. “Mi foto de hoy data mas o menos por el año 1986. Creo que esta foto es cuando hacia mi primera novela ‘Mi amada Beatriz’, lo saco por el look”, escribió la venezolana naturalizada argentina que hoy tiene 56 años.

“Les cuento que nunca realicé ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, lo mío era otra cosa. Con la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahí empecé, a entrenar y cuidar mi salud”, continuó contando Cathy haciendo referencia al cambio en su estilo de vida.

La foto retro de Catherine Fulop que cautivó a sus seguidores (Foto: Instagram)

A la vez, la esposa de Ova Sabatini, reveló qué cirugía estética se hizo y por qué: “Como verán en la foto siempre fui de caderas y cola grande, me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada). Seguro que le pasa a muchas chicas”, argumentó Fulop buscando empatía entre algunas de sus seguidoras.

“ Hoy siento que mi cuerpo cambió y lo más importante, me siento activa y saludable. Se les quiere ”, cerró la mamá de Oriana y Tiziana su mensaje, junto con emojis de corazón y de una mariposa

Rápidamente, el posteo de Catherine se llenó de “me gusta” y de muchos comentarios positivos que elogiaron su imagen de hace tres décadas y media. Entre mensajes de sus seguidores, se destacaron los elogios de Yanina Latorre (”Potraaa”, le escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana), Mariana Brey (”Bella”, expresó la otra panelista del programa conducido por Ángel de Brito) y Carolina Pampita Ardohain, quien se limitó a dejarle tres emojis de fueguitos.

El posteo de Catherine Fulop con una foto antigua (Foto: Instagram)

Cathy es una de las confirmadas para la nueva temporada de Masterchef Celebrity 3 (Telefe), la cual contará con otros 15 participantes famosos entre quienes habrá artistas, deportistas, y otras disciplinas, siguiendo la misma línea de los convocados en las ediciones anteriores.

En marzo pasado, Fulop se convirtió finalmente en ciudadana argentina. Así lo anunció su hija Oriana Sabatini al postear dos stories que muestran el momento en el que le dan la feliz noticia a su madre. “Sí, juro”, se la escucha decir a la conductora mientras mantiene una videollamada con los letrados que le estaban trasmitiendo la resolución final. “Oficialmente argentina, carajo. Te amo”, le escribió su hija mayor en ese video. Su mamá compartió esas imágenes en su Instagram y expresó: “Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar”.

Tiziana, su otra hija, también compartió un video de ese instante y le dedicó un tierno mensaje: “Después de tanto esfuerzo, mamá hoy es ciudadana argentina”. “Soy argentina como vos”, le respondió su madre.

El trámite se había demorado por las polémicas declaraciones que la actriz había hecho en relación al Holocausto. En una entrevista con Marcelo Longobardi para Cada mañana, su programa en Radio Mitre, tras ser consultada por la crisis económica y social que atraviesa su país de origen. “¿Por qué te crees que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo? No, mi amor, porque dentro de (los campos) los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabés la historia: los sapos (NdR: quiso decir ‘kapos’) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela”, fueron sus palabras.

