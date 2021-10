El detalle del baño de la casa de Pampita que se hizo viral

Imagen de Siendo Pampita

Ya están al aire las primeras imágenes de Siendo Pampita, el reality en el que Carolina Ardohain comparte día a día cómo fue su embarazo de Ana García Moritán. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no se detuvieron en cómo la modelo recibió a su hija, sino en un detalle curioso del baño de la casa de la jurado de La Academia.

En una de las escenas del programa se puede ver a los papás de la beba que nació el 22 de julio, manteniendo una charla relajada en el baño y en la mesada del vanitory tienen ¡una cafetera! Muy gentil, el empresario le sirve un café a su esposa.

“Si Pampita y el Marido de Pampita tienen una cafetera en el baño yo puedo tener un mini bar como mesita de luz”, “Empecé a ver Siendo Pampíta, dos cosas 1- Pampita también ronca 2- También quiero una cafetera en el baño”, “Se lo festejan porque es Pampita, si fuese yo me estarían diciendo no da finoli hermana y ¿comadre usas la cafetera como laxante?”, “Pampita tiene cafetera en el baño, ¿entienden? Es la reina de las reinas”, “Pampita no va al baño. No caga, no mea, no se tira pedos, ni vomita, por eso tiene una cafetera en el baño” y “Quiero una cafetera en el baño”, fueron algunos de los comentarios en Twitter respecto al ambiente de la casa que se convirtió en tendencia.

El baño de Pampita con cafetera

El miércoles se estrenó Siendo Pampita en la plataforma de streaming Paramount+, el reality que plasma el íntimo proceso que vivió la modelo desde la concepción hasta el nacimiento de la bebé. “Estoy muy feliz porque se estrenó mi reality”, dijo ella. En uno de los fragmentos se aprecian los instantes previos a que diera a luz, cargados de tensión, miedos y nerviosismo: mientras su esposo la sostiene de la mano en todo momento, y pegan cabeza con cabeza para darse ánimos, los doctores le anuncian que ya es momento de pujar. Esos hechos ocurrían el pasado 22 de julio a las nueve y media de la mañana en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“¡Ay, qué dolor por Dios! ¡Ay, por dios!, ¿por qué no sale?”, dice la modelo en una de las escenas y la enfermera le anuncia que la beba ya se está asomando. “Fue un parto muy largo, porque eran las 7 de la mañana y yo solo había dilatado cuatro centímetros, después de 10 horas de contracciones, y cuando nació, después de las nueve, no estaba pendiente de cómo era, solo estaba fascinada porque había nacido”, dijo Ardohain al regresar a su ciclo Pampita Online.

.Sobre la grabación de un momento tan íntimo como el nacimiento, había comentado: “Paramount+ me acompañó en todo: en las elecciones del doctor, las ecografías; es un seguimiento del embarazo desde el primer momento, así que será un recuerdo lindísimo que nos va a quedar a nosotros y a nuestra chiquitita”. Pocos días después del nacimiento, Pampita publicó el primer adelanto del reality en su cuenta de Instagram, donde dio a conocer un clip con algunas imágenes y su voz en off, dirigida a su hija: “Bienvenida a nuestra vida. Vamos a ser parte de una historia increíble. Y muy pronto te vamos a mostrar cómo nos cambiaste la vida”.

