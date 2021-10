La reflexiva frase de Dady Brieva: “Nosotros tenemos que profundizar nuestro peronismo y morir como peronistas”

El actor y humorista Dady Brieva compartió algunas reflexiones de su posición como artista identificado con el peronismo. Lo hizo en una charla radial con Roberto Navarro en El Destape donde habló de Súper Dady, el espectáculo que se presenta todos los fines de semana en el teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires.

“Es un momento muy lindo porque hablo de todo el peronismo sin nombrar a Perón. Es cuando uno no tiene necesidad de hacer panfletos porque las ideas ya están metidas en lo que se cuenta”, dijo Brieva sobre lo que hace frente al público que paga la entrada para verlo.

De todos modos, como acérrimo defensor del ex Presidente que gobernó nuestro país durante tres periodos, sostuvo: “Yo no hago los dedos en V porque no hago en las fotos y no tengo la necesidad de hacerlo. Si tengo que refrendar con los dedos en V quiere decir que algo mal hice. Soy bastante moderado arriba del escenario, pero eso no quiere decir que lo sea en la vida”, comentó.

Sobre el espectáculo que lleva adelante, contó: “Elegí esto para no quedarme a hacer la plancha porque me parece tan miserable la vida de un artista que se tiene que estar aguantando las ganas de decir cosas por el hecho de perder público, es una vida chota…”.

Durante la charla con Navarro, Dady cuestionó el rol de los medios. “¡Es la madre de todas las batallas! Son los que le hicieron decir a mi tía ‘en un Estado no puede salir más (plata) de lo que le entra’, como también es cuando mi tía dice que esto es una ‘autocracia’, sin saber y creer que es un modelo de una marca de autos”, ironizó.

"En este cambio de figuritas que hacemos, ojalá que se nos abran más puertas”, auguró el artista

“Nosotros tenemos que profundizar nuestro peronismo y morir como peronistas, aún con nuestras desprolijidades, aún con nuestros errores, pero no podemos andar dudando en esas cosas. Cuando en el comienzo de todo, en el 2019, se planteó que con Cristina (Kirchner) solo no alcanza (para ganar una elección), a mí me dio cierta duda”, insistió.

“Yo sé que no alcanzaba, pero a mí me dio cierta duda de esto de terminar sentados en una mesa los 10 que somos, pero sabemos que somos y que hay un compromiso fuerte… En este cambio de figuritas que hacemos, ojalá que se nos abran más puertas”, auguró el artista sobre los últimos cambios en el gabinete de Alberto Fernández.

Semanas atrás, luego de la contundente derrota del Frente de Todos en toda la Argentina, Dady Brieva hizo una polémica comparación homofóbica sobre el resultado de las PASO 2021 en su programa Volver mejores. El conductor hizo un paralelismo entre un cambio de elección sexual con la decisión de haber elegido a los candidatos de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones.

“Una cosa es que digas: me enojé por que vos eras el que me ibas a dar de comer. Vos sos el que me daba de comer y no me das de comer. Vos eras el que me daba de comer, hijo de puta. El peronismo es el que daba de comer y no me diste de comer. Ahora que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, es algo que me cuesta entender realmente. Cambio de opción sexual”, afirmó el humorista en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO: