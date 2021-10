El perro de Graciela Alfano mordió a un canillita y le produjo heridas leves

Graciela Alfano y su perro Beni

Un episodio tuvo como protagonista a un diariero y a la actriz Graciela Alfano en el cual quedó radicada una intervención de la Fiscalia Penal Contravencional de la Ciudad. Mientras la artista paseaba a su perro por la calle, el can mordió al hombre que estaba limpiando su puesto con un plumero.

“Personal de la Comisaría Vecinal 14C fue desplazado en horas del mediodía por el Departamento de Emergencias Policiales al cruce de Las Heras y Sánchez de Bustamante, donde se encontró con un hombre de 43 años herido con una mordida de perro”, consignó la información oficial.

El parte policial indica que “según relató el damnificado, mientras limpiaba su puesto de diarios con un plumero fue atacado por un perro de pequeñas dimensiones que estaba siendo paseado por su dueña, tratándose la propietaria la ex vedette, modelo y actriz Graciela Alfano”.

Comprobado el hecho, arribó una ambulancia del SAME que diagnosticó una “excoriación leve”. A pesar de ser un hecho de menor relevancia, “intervino la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº2, a cargo del Dr. Brotto, Secretaría de la Dra. Thourte”, señala el comunicado.

Graciela Alfano junto a su mascota Beni

Beni es un perro rescatado que tenía muchos golpes. “Lo habían apaleado, tenía el ojo salido pero lo operamos. Tenía la mandíbula partida en tres. Lo habían tirado de la escollera y había sobrevivido contra las piedras. Tenia terror y panico al mar porque lo habían tirado en las olas. Tuvo cinco meses de entrenamiento con él porque mordía a la gente. Era muy violento porque estaba asustado, lo habían maltratado”, contó Graciela Alfano hace dos años atrás en una entrevista con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

A principios de septiembre, la actriz fue noticia cuando se conoció que había iniciado inició los trámites de sucesión con sus hijos Nicolás Ruskowski, Francisco y Gonzalo Capozzolo. En eso, se descubrió que existía una propiedad en el barrio de Flores que había pertenecido a su madre, Matilde Casanova. Pero como esta vivienda fue usurpada hace más de dos décadas los herederos recurrieron a la Justicia y realizaron una demanda de desalojo. En este contexto, la actriz habló a corazón abierto de la traumática relación que tuvo con sus padres: lo hizo en PH, Podemos Hablar (Telefe).

Alfano dijo que su madre la “desatendía”, al punto de hacerla pasar hambre y dejarla al acecho de un abusador sexual. “Pero no por pobreza, sino porque me dejaba encerrada en mi casa y se iba. Me dejaba con una lata leche condensada o con algún huevo. Eso fue cuando tenía 3 años. Y a partir de mis 4, se empieza a producir el abuso sexual de mi vecino: mi mamá le daba a mi vecino la llave de mi casa para que él me fuera a buscar al colegio”.

Ese fue el pie para hablar de la muerte de Matilde, su madre, ocurrida en 2014 cuando la señora tenía 95 años. “Un día me dicen que tiene cáncer. El médico me dijo que le quedaban 30, 60 días de vida. Y yo dije: ‘Quiero que mi madre muera en mi casa’. Vivió un año y medio. Era curiosamente el tiempo del Bailando, que hacemos la sonrisa y después... Ella vivía en mi casa. Fue realmente un año y medio tremendo”, contó sobre el desenlace de alguien a quien definió como “lucidísima y muy mala. Tenía una inteligencia y una estrategia tremenda”.

