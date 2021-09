El desconsuelo de Claribel Medina por el futuro de sus hijas: “Me han planteado irse de la Argentina”

Claribel Medina

Claribel Medina está muy angustiada por el futuro laboral de sus dos hijas, Antonella y María Agustina. Como ocurre con muchas personas jóvenes en la Argentina, ellas se están planteando la opción de viajar al exterior en la búsqueda de nuevas posibilidades laborales por la falta de oportunidades en este país.

“Es un país de autores y me resulta triste que suceda la falta de trabajo en la televisión. En el extranjero, siempre admiraron a los artistas de acá”, explicó la actriz puertorriqueña. “Es muy triste que hoy tengamos a tanta gente buscando trabajo y que no puedan hacerlo en Argentina, nosotros tenemos una juventud que no se pueda ir toda del país y tenemos que defender ese talento joven”, señaló Medina.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la conductora explicó que mantuvo conversaciones con sus hijas sobre la posibilidad de irse a trabajar afuera de la Argentina: “Me preocupa y me han planteado irse de la Argentina. Yo creo que en todos los hogares se habla sobre este tema. La preocupación por el futuro de nuestros jóvenes. Cómo hacen para sostenerse económicamente”.

Además, Medina aseguró que Antonella es bióloga y tiene muchas posibilidades de desarrollar su carrera en el extranjero. Mientras que Agostina tiene un perfil artístico como ella y también tiene muchas ganas de probar suerte afuera: “Estamos hablando la posibilidad de que haga castings para el extranjero”. Por último, afirmó: “Está buscando opciones en el extranjero. Y yo me fui de Puerto Rico a Nueva York a estudiar, imaginate, qué les puedo decir”.

Cabe recordar que el año pasado, Claribel y Agostina participaron en el Cantando, el reality de El Trece conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. En su debut, la actriz y su hija interpretaron el tema “Amor a la mexicana” de Thalía frente al jurado integrado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán. De esta manera, fueron el primer dúo de mujeres en presentarse en la pista.

Tras la performance, Ángel de Brito afirmó: “Qué lindo momento vivimos, lo estábamos comentando con Laura (Fernández). Debe ser fuerte para vos que la viste chiquita estar con ella acá en la pista”. Muy emocionada, la participante le respondió: “La verdad que sí. No quería llorar, buscábamos traer alegría”.

Luego, Medina expresó muy emocionada que siempre quiso compartir un escenario con su heredera: “Esto es ver los sueños de ella, que siempre ha querido ser cantante y actriz. No habíamos cantando juntas ni en teatro. Siempre soñaba con este momento, que me llamen a actuar con mi hija, que haga de mi chiquita en una novela”.

Por su parte, Moria hizo emocionar con sus palabras una vez más a la actriz y su hija: “Estas mujeres tienen mucha vida y mucho camino transitado con cosas muy fuertes... Claribel, sos una mujer fabulosa, tuviste problemas con la bebida. Sos un ser resiliente. Pudiste salir y en esa salida tuya estuvo tu hija. Te hizo de mamá y se invierten los roles... Tenés una fuerza, una ganas de recorrer la pista... A mí me gustó, es un placer verlas en la pista”.

