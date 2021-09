El motivo por el que Florencia Peña le sugirió a Marley que no tenga otro hijo

Florencia Peña y Marley son amigos desde hace años

“Estoy ahora en comunicación con quien es la donante de óvulos (de Mirko), como para ver si podemos continuar. Si se puede sí, me gustaría que fuera ella, que estén hermanados completamente, eso sería lo ideal”, dijo Marley en julio de este año en diálogo con Catalina Dlugi, sobre la posibilidad de tener un segundo hijo. Para él es importante que Mirko, que en octubre cumple cuatro años, tenga un compañero de vida.

Sin embargo, y aunque se trata de un acto de amor, su decisión no es del todo comprendida por su entorno. Su amiga Florencia Peña, mamá de Juan, Todo y Felipe (también de tres años) dijo en diálogo con Implacables: “Yo ya le dije mi opinión y es no”.

De inmediato, sorprendida la movilera cuestionó: “¿Por qué? ¡Si vos tenés tres hijos!”. Y la conductora de Flor de Equipo explicó por qué no le aconsejaría a su amigo tener otro bebé: “Por eso justamente le digo que no. Porque lo conozco... Pero que haga lo que quiera, obviamente. No extraña cambiar pañales, que no mienta”, destacó la actriz y aclaró que igual acompañará en el proceso a su amigo, si quiere darle un hermanito a Mirko: “Yo voy a apoyarlo en lo que quiera. Pero le dije que sí quiere otro hijo, ahí no lo apoyo”.

Por otro lado, habló de la posibilidad de volver a viajar juntos, como lo solían hacer antes de que comenzara la pandemia del coronavirus. Incluso se han sumado sus respectivos hijos, que son amigos igual que ellos. “Seguramente nos vayamos de viaje. Estamos viendo en qué momento porque yo arranco dos películas en el medio, y me quiero ir de viaje con él para Por el mundo, que arranca. No sé en qué momento, pero va a suceder”, dijo la actriz que en las próximas semanas deberá cumplir con compromisos laborales ya pautados, además de estar al frente de su ciclo todas las mañanas por Telefe.

Marley, con Mirko en brazos, y Florencia con Felipe, durante un viaje en Montreal

Mirko nació el 27 de octubre de 2017, tras una subrogación de vientre que el conductor realizó en Estados Unidos. De inmediato se convirtió en uno de los bebés más famosos del país y hasta fue bautizado en Nueva York con Susana Giménez como madrina de lujo. Además de tener su propia cuenta de Instagram -en la que tiene más de cinco millones de seguidores-, acompañó a su papá a los viajes que éste realizó para su ciclo de Telefe Por el Mundo. Así el pequeño conoció Europa, Asia y varios países de América y se codeó con celebridades como Barack Obama, Lionel Messi, Diego Maradona y el Papa Francisco.

Al igual que Pampita y su beba Ana García Moritán, Marley y Mirko tendrán su propio reality para Paramount+. “Me pareció bueno mostrar una familia distinta, es algo que se ve en otros países, me parecía buenísimo dar el mensaje a partir de ahí para que se hagan más leyes”, dijo hace un tiempo el conductor y sobre cómo vive el nene la exposición, agregó: “A él le divierten las cámaras porque dice que es actor. Se divierte mucho, se hace el que se desmaya”.

Cuando Mirko comenzó el jardín de infantes, hubo una actividad en la que las maestras les sugirieron a los alumnos que le pidieran ayuda a sus respectivas madres. “Él me miró: ‘¿Y mamá?’”, contó Marley por ese entonces sobre la pregunta que le hizo su hijo.

“No, vos tenés papá. Yo soy tu papá”, le respondió el conductor y su hijo siguió jugando. “Siempre iré con la verdad. La única manera de explicar su llegada al mundo y que entienda lo deseado que fue. Él tiene toda la historia contada y con imágenes sobre quién es la donante de óvulos, de algún modo, su mamá biológica. Y cuando quiera, podrá ver las fotos de ella, la de su tío, y la de sus abuelos rusos”, agregó el animador.

