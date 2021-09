La reacción de Nicole Neumann luego de la foto que publicó José Manuel Urcera de la pareja en la cama

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera

Desde junio de este año, Nicole Neumann ha vuelto a encontrar el amor y en un joven de 30 años, conocido por su habilidad profesional para andar en motos. Juan Manuel Urcera es quien le ha robado el corazón y con quien ya ha posteado muchas fotos e incluso ha presentado a sus hijas. Por eso, tampoco tiene miedo de hablar sobre amor, una faceta que durante varios años decidió esconder de los medios y el ojo público.

Es por eso que en las últimas horas, el piloto compartió a través de sus stories de Instagram una foto desde la cama con la modelo donde se los puede ver con la luz aún apagada, abrazados, tapándose con las sábanas y a ella con su cabeza apoyada en su pecho. Al ver que su novio había compartido la amorosa postal juntos, la modelo y conductora de Santo Sábado no dudó en publicarlo en su red social y le sumó un corazón como sticker como señal de aprobación de que están muy enamorados.

La foto qu compartió Juan Manuel Urcera desde la cama junto a Nicole Neumann

La reacción de Nicole Neumann: le sumó un corazón como sticker como señal de aprobación de que están muy enamorados

En septiembre, Neumann viajó junto a Manu Urcera y sus hijas Indiana, Sienna y Allegra a la Patagonia para disfrutar de una luna de miel familiar y compartió algunas imágenes desde las montañas con su nuevo amor. Sin embargo, se produjo una curiosa coincidencia que empañó el idilio de la pareja porque Micaela Álvarez Cuesta, ex novia del piloto, estaba de vacaciones en el mismo lugar.

Apenas Nicole Neumann confirmó su relación con el joven, Micaela Álvarez Costa salió con los tapones de punta y generó polémica. La joven neuquina aseguró que, horas antes de la confirmación del romance, mantuvo un encuentro íntimo con el deportista. Luego, trascendieron más detalles y en Intrusos informaron que Nicole y Mica se encontraron cara a cara en el Sur.

“Fueron al mercado, apareció la ex del piloto, Micaela. Ella les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos... Porque si ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann. Ella es una chica importante, de una familia conservadora de Neuquén”, contaron en el ciclo semanas atrás.

Nicole Neumann junto a Juan Manuel Urcera en sus vacaciones en la nieve (Foto: @manurcera)

Por su parte, Micaela se defendió de las acusaciones del mundo virtual, que apuntaban por un lado, a que ella había ido a la nieve sabiendo de la presencia de su ex, y por otro, de copiarle el look a Nicole. La neuquina redobló la apuesta y acusó a una persona, sin nombrarla, de bajarle el canje de un local vinculado a los deportes en la nieve.

“Unos chicos de San Martín me pidieron que suba unas historias para promocionar un local y una persona no muy agradable hizo que bajara la historia porque ella después tuvo canje en el local. De muy mal gusto, de muy mala leche pidió que me bajaran. Yo no tengo más nada que ver con esa gente. Eso no se hace, me parece nefasto”, señaló en su descargo.

En ese momento, ni la modelo ni el piloto se refirieron al tema. En cambio, inundaron las respectivas cuentas de Instagram con los hermosos momentos vividos durante la escapada a la montaña.

