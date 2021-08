El recuerdo de Mauro Viale por su esposa, Leonor Schwadron: “No sé si pude terminar de decirle cuánto lo amaba”

Mauro Viale y Leonor Schwadron se conocieron cuando tenían 18 años

“No sé si pude terminar de decirle cuánto lo amaba. Uno siempre tiene obligaciones y tareas y no termina de decirlo. La deuda sería: ‘Mauro, no sabés cuánto te amo’”, dice Leonor Schwadron al recordar a Mauro Viale, su gran amor. Es que aunque fue casi medio siglo de “te amo(s)”, de admiración, de cuidados y de crecer juntos como pareja y compañeros de vida, siempre queda sabor a poco.

La ausencia del Mauro periodista, marido, papá, abuelo y compañero, duele. “Tenemos una tradición: rasgar un pedazo de ropa. Eso significa que hay una herida. Y es una rasgadura que no se cose, se hilvana. Es una herida que costará cicatrizar, o tal vez no lo haga”, advierte la psicóloga en una charla íntima con Teleshow, en un día especial: este sábado 28 de agosto el periodista -quien murió en abril por una complicación en su cuadro de coronavirus- hubiera cumplido 74 años.

Sin su compañero eterno, hoy Leonor se apoya en sus cuatro nietos y sus dos hijos (Ivanna y Jonatan Viale), en su trabajo y en la memoria de quienes conocieron a Viale.

“Me siento fuerte frente a esta tragedia que es la muerte. Cortázar, que era su escritor preferido, decía que la muerte es un escandalo, y verdaderamente lo siento así. Mi familia también. Estamos transitando un duelo porque hay que separarse de alguien que ya no va a estar más, y significa un dolor y una angustia inmensa. Y mucha tristeza. Es normal que se sienta así”, cuenta Leonor, a quien le alcanzan solo tres palabras para describir a Mauro: “Una persona extraordinaria”.

“Fue un marido excelente, maravilloso, padre protector, y un profesional de súper excelencia: eso es lo que tengo dentro de mí. Y esos vacíos de su ausencia los completo con esto que él dejó, que es el legado de ese amor tan intenso que tuvo y esa pasión por sostener la familia y el trabajo”.

Cuando estaba con sus cuatro nietos (dos hijos de Ivanna y otros dos de Jonatan), Mauro Viale era un niño más

—¿Cómo lo recordás?

—Como un gran padre y marido, cuidó a todos y nos protegió porque le nacía esa cuestión del amor como una entrega de protección. Perder a alguien que ha sido tan importante en nuestras vidas, que nos cuidó, que fue nuestro gran guardián... cuesta aceptarlo. Lo negamos. Pero hay momentos que nos llevan a enfrentar la realidad y a reconocer que hay que seguir peleando y luchando porque tengo hijos y nietos a los cuales debo proteger. Recuerdo todo lo que transitamos con felicidad, nuestros viajes de placer mezclados con trabajo. Pero uno de los recuerdos más hermosos es el de tener a nuestros hijos a upa. O él llevar a Jonatan al jardín sobre sus hombros, las cuatro cuadras, y parar en el quiosco a comprar golosinas para él y sus amigos.

—Estuvieron más de 50 años juntos, entre noviazgo y matrimonio. Su historia de amor lo trascendió todo...

—La pareja se constituye desde el amor, la pasión y los proyectos, se da una especie de arquitectura y se construye. Uno de nuestros proyectos finales fue el de cuidar el futuro de nuestros hijos: lo seguíamos haciendo los dos juntos. Y ahora esa parte la tengo que continuar yo, y eso me da mas fuerza para seguir ligada a la vida, luchar por mis hijos, nietos y por mí, enfrentarlo.

Jonatan recordó a su papá Mauro Viale varias veces en sus redes sociales

—¿Lo mantienen presente?

—Sí, sus nietos también. Uno de ellos juega a transmitir, hace preguntas en la radio, dice: “Hola, hablo de Radio Rivadavia, me quiero contactar con...”. Juega a ser periodista como lo hacía con el abuelo. Tan presente lo tienen... Los chicos a veces tienen una inteligencia y una intuición... Entienden mucho más de lo que uno cree.

—¿Cómo era el “abuelo Mauro”?

—¡Excepcional! Porque fue un padre maravilloso desde siempre. Él era popular y jugaba con los amigos de Jonatan e Ivanna, se subía a la hamaca, tenía una capacidad lúdica... Siempre presente. Jugaba al básquet, al fútbol. Hay videos suyos jugando con los nietos: era natural para él bailar con el nieto, hacer juegos creativos y acompañarlos. Y si se enfermaba uno, era el primero en salir corriendo. Inventaba juegos y siempre estaba disponible para ellos.

—¿Pudiste despedirte?

—Sí. Llegó un momento en que tuve que ir adonde se va siempre a despedir a quienes no van a estar más con nosotros, y fue un momento traumático.

Para recordar a su padre Mauro Viale, Ivanna también eligió una postal en su rol de abuelo

Hace un tiempo Leonor tuvo un accidente y se fracturó una pierna. El episodio los encontró muy unidos y dejó en evidencia lo fuerte de su lazo, que fue para toda la vida, y más. “Los médicos dijeron que nunca habían visto un marido tan comprometido, preocupado y ocupado. El nuestro era un matrimonio muy fuerte. Teníamos una entrega absoluta. Eso hace que me pueda sostener, y me da esa sensación de llevar el vacío con la plenitud del amor que nos dio. Él me atendía, era amoroso y cariñoso, y me daba palabras hermosas que yo recibía”.

El recuerdo de los colegas le “sube el autoestima”, destaca dijo Leonor. Habla de que Chiche Gelblung siempre le decía: “Te llevaste al mejor”. Y es que, según puntualiza su esposa, Viale “tenía con su trabajo el mismo compromiso que tenía con su familia”. “Disfrutaba con el periodismo y se entregaba horas a producir, y era feliz trabajando fuera el día que fuera y la cantidad de horas que sean. Para él, era un goce. Y era exigente consigo mismo porque quería siempre el primer lugar en el rating. Trabajar en su equipo habrá sido complicado porque había que producir al máximo. Fue una escuela periodística”.

Leonor recuerda con un amor incondicional a quien fue su compañero durante medio siglo: Mauro Viale

Mauro transmitió su pasión por comunicar a toda la familia. Además de Jonatan, Ivanna también es periodista. Pero además, fue el conductor quien impulsó a su esposa a llevar su labor como psicóloga a la pantalla. “Éramos un equipo de trabajo y nos respetábamos mutuamente. Él amaba tanto su trabajo que me llevó a mí a empezar a hacer psicoanálisis aplicado en televisión. Hasta me gané un premio en el viejo ATC por iniciar la transmisión del psicoanálisis a la gente, que me decía ‘a usted le puedo entender’”.

“Me empujaba para crear un nuevo espacio laboral que a la gente le encantaba, estaba impulsada por él”, dice Leonor, del mismo modo que durante la extensa carrera de Viale, fue ella quien lo acompañó. “Lo apoyaba y estaba presente en las horas de trabajo que él tenía y compartíamos la tarea a otro nivel”.

Aquel equilibrio fue crucial para lograr que su historia perdure. “Logramos una estabilidad y darle longevidad al amor porque el atractivo en principio es sexual, pero la estabilidad se logra por la admiración recíproca. Ese fue uno de los misterios que estaban incluidos como significantes dentro de nuestra pareja. El amor va cambiando y no es lo mismo a los 20 que a los 60, pero nos fuimos ajustando y renovando los contratos que se van armando. Nos íbamos redescubriendo, y así cambia la manera de amar”.

Leonor extraña los almuerzos de cada sábado en un reconocido restaurante, ritual que continuaba con un café en una confitería, las compras del supermercado y la visita a la casa de sus hijos para jugar con los nietos. “Lo extraño mucho. Es lindo recordarlo: conservo en el celular sus mensajes de WhatsApp. Él será por siempre mi marido”.

