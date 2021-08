Dos éxitos del cine se hacen serie, se suspende una ficción y llega “Sky Rojo 3”: las novedades del streaming

Lo nuevo de Nicole Kidman

Kidman, en "Nine perfect Strangers"

Llega la series más esperada del año en Amazon Prime: Nine perfect Strangers. Basada en la novela de Liane Moriarty (Big little lies), Nicole Kidman es Masha, la directora de un centro turístico de salud y bienestar que promete sanación y transformación. Allí arribarán nueve personas con todo el estrés de la ciudad, buscan un cambio de vida. Pero Masha tiene métodos muy extraños para lograr este objetivo, y estos desconocidos intentarán salir indemnes del control de esta mujer. A Kidman la acompañan en el elenco Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten y Samara Weaving. Todos dirigidos por Jonathan Levine.

Sky Rojo, tercera temporada

Lali, Verónica Sánchez y Yany Prado, en "Sky Rojo"

Luego del estreno de la segunda tanda de episodios, la serie protagonizada por la argentina Lali Espósito para Netflix sumará otra temporada. El anuncio se llevó a cabo la semana pasada cuando los otros protagonistas de la serie, Verónica Sánchez, Miguel Angel Silvestre y Asier Etxeandia, publicaron en redes la continuación de Sky Rojo, esta creación de Alex Pina que narra la historia de tres mujeres que ejercían la prostitución y logran huir de su proxeneta.

Heels, la lucha libre entre dos hermanos

Stephen Amell y Alexander Ludwig, en Heels

Finalmente llegó a la plataforma Starzplay la ficción que tiene como protagonistas a Alexander Ludwig y Stephen Amell. En Heels, ellos son los hermanos Ace y Jack Spade, quienes se convierten en rivales arriba del ring, continuando el legado de su padre, que acaba de morir. Las luchas se trasladarán más allá del cuadrilátero y ambos intentarán seguir unidos a pesar de sus diferencias. Es el regreso de dos actores que estuvieron ligados a series que los vieron nacer actoralmente, como Vikingos, en el caso de Ludwig, y Arrow, en el de Amell.

Conflictos en una grabación

En conflicto: "The White House Plummers"

Se trata de The white house plumbers, de HBO, la serie que tenía previsto estrenarse este año pero que no veremos en los próximos meses. Woody Harrelson, Justin Theroux y Lena Headey están a la cabeza de este proyecto que contará los entretelones del caso Watergate. Pero según el sitio estadounidense Deadline, el rodaje se habría suspendido por actitudes inapropiadas por parte del director de la ficción, David Mandel. ”HBO ha recibido informes sobre un supuesto comportamiento poco profesional en el set de The White House Plumbers”, se informó. “Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de garantizar un entorno de trabajo respetuoso en todas nuestras producciones y estamos investigando el asunto a fondo”.

Sex Education, en la cuenta regresiva

Una escena de "Sex Education"

Con la fecha confirmada del regreso a Netflix -el próximo 17 de septiembre-, Sex Education tiene previstos nuevos personajes y preguntas acerca del sexo en la adolescencia. Por lo que pudimos ver en las imágenes que están liberando desde la plataforma, los chicos del Moordale visten uniforme escolar a diferencia de las anteriores temporadas. De hecho, la rebelde Maeve (Emma Mackey) luce un severo cambio de look: parece salida del colegio Las Encinas, de Élite.

Un éxito llega al streaming

De la pantalla grande al streaming: "I know what you did last summer"

Sé lo que hicieron el verano pasado, aquella mítica película estrenada en 1997, basada en un hombre que aparecía a vengarse de un grupo de amigos que lo habían atropellado y dado a la fuga, regresa ahora a manera de serie en Amazon Prime Video. En total serán ocho episodios. Los cuatro primeros se estrenarán de manera conjunta el 15 de octubre, mientras que cada viernes se seguirán sumando más capítulos hasta finalizar el 12 de noviembre.

Entrevista con el vampiro, nueva versión

Brad Pitt y Kirsten Dunst, en "Entrevista con el vampiro"

Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas y Christian Slater formaron parte de esta película que reinauguró en el cine un género que luego se pondría de moda: el de los vampiros. Ahora veremos una nueva versión de los hechos a manera de serie: será el año próximo en la señal AMC. Sam Reid será el misterioso vampiro Lestat, que originalmente interpretó Cruise. En principio habrá 8 episodios, pero ya se estima que podrían contarse con una segunda temporada para el año subsiguiente.

