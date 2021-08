Lali Espósito se tiñó de rosa y aprovechó para hacer un repaso de todos sus cambios de look

Lali con su nuevo look (Instagram)

Camaleónica como pocas, Lali Espósito no deja de sorprender a sus seguidores con sus diferentes cambios de look. Ya sea para interpretar algún papel en un film o para lanzar un nuevo tema musical, la actriz y cantante siempre está dispuesta a pasar por la peluquería para renovar su aspecto. Pero, esta vez, además de aparecer en sus redes sociales con una impactante cabellera en color rosa, decidió hacer un repaso de todos los cambios que fue experimentando a lo largo de su carrera.

“Pelo 1″, comenzó posteando en sus historias de Instagram la actual jurado de La Voz Argentina, mostrando una foto en la que lucía una cabellera castaña y larga y atada con una cola de caballo. “Pelo 2″, siguió mostrando un wet look, como se conoce al estilo del cabello mojado, con raya al costado. “Pelo 3″, puso junto a un par de imágenes en las que lucía el cabello ondulado con puntas desteñidas y peinado con un tocado de flores. “Pelo 4″, escribió para mostrarse con un cabello súper lacio y un sombrero. Y puso el mismo número para mostrarse con el pelo súper corto que usó para la película Acusada.

Siguiendo con el repaso, Lali puso “Pelo 5″ para mostrar un corte por debajo de los hombros en tono castaño oscuro. En “Pelo 6″, en tanto, se la ve luciendo unas largas trenzas africanas hasta por debajo de la cintura. “Pelo 7″, escribió para mostrar unas ondas al agua que usó para una gala. “Pelo 8″, escribió luego junto a una foto en la que luce flequillo y un cabello largo y ondulado al estilo JLo. En “Pelo 9″, se puede ver a la actriz y cantante en medio de un show, con un cabello rubio con raíces oscuras, peinado de lado. Pero en “Pelo 10″ volvió al oscuro en un peinado informal. Para la siguiente historia, “Pelo 11″, compartió una imagen de una entrega de los Premios Gardel en la que lució una peluca de cadenas brillantes cual vedette.

Finalmente, en “Pelo 12″, la actriz y cantante mostró un cabello rubio, peinado a dos aguas. En “Pelo 13″, en tanto, llegó al platinado que la acompañó hasta hace pocos días. Pero después subió una foto pensativa en la que puso: “Y de pronto”. La foto que sigue es la actual, dónde se la puede ver luciendo una cabellera rosada. De hecho, hasta se animó a postear una foto en la que se la ve en la peluquería, en pleno proceso de transformación, segura de que no hay estilo que no sea aprobado por sus fans.

La actriz y cantante no sólo tuvo que mantener el look sino también tuvo que respetar el mismo vestuario durante todo el tiempo que duraron las audiciones de la primera etapa del reality de talentos de Telefé que conduce Marley y en el que ella comparte el estrado con Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti. Y se ve que estaba ansiosa por volver a lucir un cambio radical. Su cabellera rubia había sido motivada por su participación en la serie de Netflix Sky Rojo dónde encarnaba a una prostituta. Y, seguramente, este nuevo look podrá verse en todo su esplendor en alguno de sus próximos proyectos laborales.

