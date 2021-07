A una semana del nacimiento de su hija, Pampita le puso fecha a su regreso a la televisión

Pampita junto a Roberto García Moritán y su hija recién nacida Ana Carolina (RS fotos)

A una semana del nacimiento de Ana Carolina, su primera hija junto al empresario Roberto García Moritán, Carolina Pampita Ardohain se prepara para retomar sus compromisos en televisión. Tal como había previsto antes del parto, la modelo y conductora no se tomará más de diez días y el 2 de agosto regresará a la conducción de Pampita Online y volverá a ocupar su silla en el jurado de ShowMatch, La Academia.

“Está metida de lleno con la beba pero el lunes vuelve a trabajar, no puede con su genio”, dijo su pareja en una entrevista. Luego, Moritán contó que cree que su mujer se va a llevar a Ana al estudio desde donde se graba ShowMatch, el programa donde es jurado. “Yo creo que se la va a llevar a la televisión... Tinelli está chocho con la idea, creo que Marcelo la va a pasar a buscar y van a ir charlando en el auto...”, reveló.

Sin embargo, estos días en su casa no fueron para nada tranquilos, ya que se dedicó de lleno a grabar las últimas imágenes de Siendo Pampita, su reality show que estará disponible en la plataforma Paramount+ próximamente. “El reality es prácticamente todo mío, con todo lo que hago en el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está presente, pero no es algo en lo que ellos estén expuestos”, reveló en diálogo con Rodrigo Lussich semanas atrás y aseguró que ni siquiera su marido tendrá un rol central en el programa.

Y reconoció que tuvo una charla con Benjamín Vicuña, su ex pareja, para determinar cuál sería la mejor manera de preservar Bautista, Benicio y Beltrán, los hijos que tienen en común. “Fue una charla más que nada por el bienestar de los chicos. ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos y cómo los protegemos para que ellos estén cómodos’. Hicimos como un modelo de contrato en donde los chicos estén muy bien cuidados, no se sientan invadidos… porque esta profesión la elegí yo, pero ellos no tienen nada que ver”, relató.

Pampita volverá a ocupar su lugar en el jurado de ShowMatch, La Academia (Foto: Franco Fafasuli)

Lo cierto es que tanto el parto como los primeros días de la pequeña Ana junto a su familia fueron registrados por las cámaras del reality y también Pampita se encargó de presentar a su beba en las redes sociales. “Gracias al cielo por este regalo que nos llena de emoción y nos colma el alma de tanto amor. Gracias amor mío @robergmoritan. ¡El hombre que me hace reír fuerte, me duerme abrazada todas las noches y cumple todos mis sueños! ¡Te amo tanto, tanto! ¡Que maravilla haberte encontrado!”, escribió junto a una postal familiar.

Mientras que García Moritán, quien encabeza la lista de precandidatos a legisladores porteños del espacio que lidera López Murphy, escribió: “Bienvenida a nuestras vidas Ana. Viniste a sellar con sangre la unión de nuestras familias, a darle sentido al amor, a enseñarnos a ser mejores, a cerrar heridas y a convertirnos en los papás más felices del universo. Ya te amamos más que la vida misma”.

Pero la exposición de la niña seguirá en los programas que integra Ardohain, ya que desde que supo que estaba embarazada, la modelo y conductora decidió que su hijita la acompañaría en su trabajo, para no dejarla mucho tiempo al cuidado de otra persona, y que, de ser necesario, amamantará frente a cámara.

SEGUIR LEYENDO: