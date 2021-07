Series que llegan desde el frío para ver este finde

Gélidos escenarios que parecen lejanos a la realidad de nuestro país. En cada una de estas producciones, el clima se convierte en un protagonista más. Grados bajo cero, gorros de lana y palas para remover la nieve también forman parte de cada una de las historias. En medio de la ola polar que está atravesando nuestro país ya en pleno julio, qué mejor que hacer un recorrido por series que llegan de los fríos países nórdicos. Comedias, policiales y mucha ciencia ficción se mezclan en esta lista de recomendaciones. Para prepararse una taza de café y acomodarse en el sillón con una manta ¡y disfrutar!

Katla

Tráiler de Katla

La serie está ambientada en Islandia y se estrenó el 17 de junio en Netflix. La historia es una mezcla de thriller con ciencia ficción creada por Sigurjón Kjartansson y Baltasaar Kormákur, los mismos de otra gran serie, Trapped. El pueblo de Vik se ve alterado cuando el volcán subglacial llamado Katla explota. La acción se sitúa un año después de este hecho y la novedad es la aparición de dobles de personas que viven en el pueblo. Con un manejo de diversas temporalidades, Katla encuentra algunos puntos de contacto con la ficción alemana Dark. Son ocho episodios los que conforman la primera temporada y el final deja abierta la historia para una segunda entrega.

Beartown

Tráiler de Beartown

Esta producción es sueca y se emitió este año por HBO (la encuentran en Flow). Un pequeño pueblo en Suecia es el escenario perfecto para esta historia. Un invierno crudo azota este lugar que recibe a su hijo pródigo, un ex jugador y campeón de hockey sobre patines. Su llegada movilizará a todo el pueblo. Este hombre arriba con su esposa y dos hijos pero lleva una tragedia personal a cuestas. Como una especie de rompecabezas, Beartown comienza con una muerte para luego retroceder en la línea temporal para poder explicarnos qué pasó con esos personajes. Frío y mucho frío, más intriga y drama.

Mental

Desde Finlandia llega esta serie multipremiada en Europa. La salud mental de un grupo de jóvenes que son internados en un centro de salud psiquiátrica, es el eje de esta serie. Esta historia se estrenó en el canal Film&Arts y relata los vínculos entre Papillon, Nightingale, Hyde y Blancanieves, quienes intentarán recuperarse para retomar el curso de sus vidas. Mental tiene tres temporadas y varios de los casos relatados fueron basados en hechos reales.

Hidden: First Born

Se estrena este 9 de julio en TNT Series. Identidades sospechosas y de nuevo la ciencia ficción como protagonistas de esta historia. Jonas, el protagonista de Hidden, sufre un accidente en una obra en construcción que le genera una fractura de cráneo y todos piensan que murió. Pero al llegar al hospital se despierta como si nada hubiera pasado. Este misterio y otros tantos más se suceden en esta ficción que llega desde Suecia. Imperdible estreno.

Agente Hamilton

agente Hamilton

Un hombre entrenado para sobrevivir en cualquier circunstancia y con un pasado oscuro en relación a su madre, se verá involucrado en un atentado enmarcado en un ciberataque en Estocolmo. Un recorrido por diversas ciudades de Europa hace de esta serie un thriller atrapante con historias de espías. Esta serie sueca se emitió en el canal Film&Arts pero la pueden encontrar en Flow.

Bonus Familien

Estrenada en 2017, esta serie sueca es una maravilla. Humor de todo tipo para relatar cómo funciona una familia ensamblada. Un matrimonio que tiene cada uno un par de hijos, están esperando juntos otro más. Ex esposas, ex maridos, ex suegras, ex cuñados confluyen en la diversas historias que se van relatando en las tres temporadas de esta serie en la que te vas a reír a carcajadas y emocionarte una y otra vez. Las tres temporadas las encontrás en Netflix.

Navidad en Casa

Una comedia fresca muy al estilo El diario de Bridget Jones. Johanne es una enfermera que llegó a los 30 y no encuentra el verdadero amor. Una cena navideña la hace reflexionar sobre sus citas y el sentido de tener un hombre por el resto de su vida. Cuenta con dos temporadas de 12 capítulos que encontrás en Netflix y es ideal para ver en el frío invierno que estamos atravesando.

Califato

Serie "Califato"

La acción se desarrolla entre Suecia y Siria. Una serie que plantea un inminente ataque de Isis en Estocolmo mientras unas adolescentes son recluidas para ser llevadas a vivir bajo las reglas del Islam. Mientras tanto una agente de la policía tratará de rescatar a una compatriota de la locura de reglas religiosas que oprimen a las mujeres. Una serie que te quita el aliento en cada uno de los ocho episodios que tiene su primera y única temporada. Disponible en Netflix.

SEGUIR LEYENDO: