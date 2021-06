Durísimo mensaje de Patricio Arellano, en medio de la polémica participación de Laura Novoa en el homenaje a los muertos por coronavirus

Laura Novoa durante el acto en homenaje a las víctimas del COVID-19

El domingo pasado, el presidente Alberto Fernández fue el anfitrión de un homenaje en memoria de los fallecidos por coronavirus. El acto se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de casi todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En el plano artístico contó con la participación de la actriz Laura Novoa que se encargó de oficiar como presentadora y recitó un poema vinculado al carácter universal de la pandemia en términos humanistas.

La participación de Novoa, y la de otras artistas como Patricia Sosa, generó un revuelo en redes sociales. Muchas voces se alzaron en contra de la realización del acto y apuntaron contra el supuesto cobro de cachet de 500 mil pesos. El periodista Ángel de Brito la consultó sobre esta polémica y leyó la respuesta de la actriz en Los Ángeles de la mañana. “Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo. Además al ser un trabajo actoral el pago lo depositan en la Asociación Argentina de Actores... Sé que es poco, pero fue un honor que piensen en mí y que sea este mi primer paso como posible conductora”, aseguró la artista a través de un mensaje por WhatsApp.

El tuit de Patricio Arellano que sus seguidores interpretaron contra Laura Novoa (@patoarellano)

Mientras las voces de la grieta defendían o atacaban la actuación de Novoa, una en particular llamó la atención. Desde Grecia, donde se encuentra desarrollando su carrera de cantante, Patricio Arellano se manifestó en su cuenta de Twitter, con un mensaje enigmático aunque con una destinataria ineludible: “A veces, si tenés paciencia y sabés esperar, las cosas caen por su propio peso. La verdad siempre sale a la luz, y la gente siempre muestra su verdadero rostro…”, escribió el músico en la red del pajarito en la tarde del domingo, cuando el nombre de Laura Novoa estaba entre las tendencias de la red social. Los usuarios captaron enseguida la destinataria, y allí tampoco hubo tregua.

La asociación entre ambos nombres viajó directamente al Cantando 2020, el certamen en el que Novoa y Arellano formaron equipo y no terminaron en buenos términos. Después de una gala en la que manifestaron públicamente sus diferencias, el cantante santafesino abandonó el estudio y no se quedó a escuchar la sentencia. Al programa siguiente regresó a la pista pero para renunciar a la competencia y abandonar a su compañera: “Es un privilegio poder renunciar, pero también me pasó en mi carrera que tuve que quedarme en lugares donde no quería estar por ganarme el mango”.

La renuncia de Patricio Arellano al Cantando 2020 (El Trece)

A esa altura, los rumores hablaban de una relación tirante entre ellos. “Me contaron que Laura Novoa es bastante intensa, que a las doce de la noche lo llamaba a Pato para pedirle que le cante la canción para poder empezar a practicarla”, había señalado de Brito en Los ángeles de la mañana como una de las causas del quiebre en la relación entre ambos participantes. Para colmo, la pareja no lograba buenas performances en el certamen, lo que también fue levantando las tensiones.

“Es una decisión mía, se pierde el disfrute. Le deseo lo mejor, no tiene que ver con Laura (Novoa), es un ciclo cumplido y la seguiré apoyando desde casa”, dijo Arellano antes de abandonar el certamen. En el mismo sentido se expresó su compañera: “Lo lamenté un montón. Me deja en una situación como rara. Me da mucha tristeza todo esto”, señaló Novoa sin entrar en polémicas por aquel entonces. ¿Cómo seguirá la historia?

