Murió de coronavirus el destacado productor musical Rubén “Pelo” Aprile

Mercedes Sosa junto a Rubén Pelo Aprile

Rubén “Pelo” Aprile, uno de los productores musicales más destacados de la industria musical nacional y fundador de varias compañías discográficas, falleció este jueves a los 70 años por complicaciones de la covid-19. A lo largo de más de cuatro décadas, impulsó comercialmente a una enorme cantidad de artistas.

Aprile fue fundador de Interdisc, un sello independiente que en los 80 comprendía buena parte de los discos realizados por artistas célebres del rock nacional como Charly García, Los Abuelos de la Nada, Pedro Aznar, Celeste Carballo, Suéter, Nito Mestre, Luis Alberto Spinetta, Los Twist, Fricción, GIT, David Lebón, Pastoral y los álbumes debut de Andrés Calamaro y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

“Pelo”, además, fue presidente en Argentina de Polygram y de Universal Music durante los años 90. En el 2000, se independizó y lanzó Pelo Music, cuya discográfica se destacó por los trabajos realizados con Miranda! y Callejeros, en su época de mayor popularidad. Luego, el sello lanzó al mercado destacados trabajos de Fidel Nadal, Juanse, Pablo Lescano y Marilina Bertoldi, entre otros.

Pelo Aprile junto a Charly García

“Que descanse en Paz Pelo Aprile productor discográfico con el que hicimos gran parte de los disco de IKV. Los recuerdos que tengo con vos son dignos de un documental... Gracias por apostar en nuestra música y dejarnos convencerte de nuestras locuras”, fue el mensaje de Emmanuel Horvilleur en su cuenta de Twitter. Otros de los artistas que se mostró apenado por la noticia fue Pablo Lescano. “Buen viaje amigo y compañero. Ahora quien me dará consejos y me explicará los vaivenes discográficos. El gran Pelo Aprile el único que me devolvió el contrato y no se quedó con mis discos (Master) Magenta y Leader music aprendan de la Buena gente!”, escribió el cantante de Damas Gratis.

“Pelo Querido QEPD, Se te quiere mucho por siempre corazón rojo. Gracias por haber confiado siempre en todos nosotros, gracias por todo manos palma contra palma Corazón rojo, Varias notas musicales, amor y fuerza para toda la familia” (SIC), publicó Dante Spinetta. En tanto, desde la cuenta de los Pimpinela los despidieron con el siguiente mensaje: “Lamentamos profundamente la partida del querido Pelo Aprile, uno de los pocos productores genios que quedan de la música, su talento ilumino a muchos. Un cariño inmenso a su familia y mucha Luz para el. #PeloAprile”.

El mensaje de Emmanuel Horvilleur

El mensaje de Pablo Lescano

El mensaje de Dante Spinetta

El mensaje de Los Pimpinela

El mensaje de CAPIF

“Pelo” se había criado en el barrio de Piñeyro, a pocas cuadras del Riachuelo. Durante su adolescencia abrió su primera disquería (stand) frente a la sede del Racing Club de Avellaneda. Llamativamente, de noche, el que luego se iba a transformar en un destacadísimo productor de grandes artistas se sentaba sobre un parlante en la vereda y hacía sonar El hombre suburbano de Pappo’s Blues. Con el paso del tiempo, compró un local en Corrientes y Libertad, donde la mayoría de sus clientes eran los propietarios de las boîtes más concurridas de aquella época.

Su infancia estuvo marcada por la temprana muerte de su padre, un ex director comercial de la empresa Supergas y luego dueño de una papelera. El lamentable deceso ocurrió cuando Rubén apenas tenía 7 años. Y su apodo de “pelo” lo había heredado de su hermano mayor Jorge, a quien lo habían bautizado también con el mismo sobrenombre.

