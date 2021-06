La nueva grieta del jurado de ShowMatch: los viejos contra los nuevos y la palabra de Pampita

Pampita habla sobre su reality y la grieta en el jurado

A medida que pasan las galas, las internas del jurado de ShowMatch se multiplican. Ni bien empezó esta temporada, la discusión pasó por la incorporación o no de Guillermina Valdés al grupo de Whatsapp. La esposa de Marcelo Tinelli ocupó el lugar de Ángel de Brito mientras el periodista cumplió el aislamiento obligatorio al regresar de Estados Unidos, y su presencia generó chispazos, al punto de rumorearse sobre su posible regreso.

También hubo otros contrapuntos lógicos a la hora de evaluar a los participantes, como el que tuvo ayer de Brito con Hernán Piquín en relación a la imitación que hizo Mar Tarrés de Thalía. Y este miércoles, volvieron a generarse algunos chispazos sobre los dos grupos marcados entre quienes deben impartir justicia. Por un lado, la vieja guardia, integrada por Carolina Pampita Ardohain y De Brito, con un largo recorrido en diferentes formatos de ShowMatch. En la otra esquina de la grieta, el dúo de los nuevos que forman Jimena Barón y Piquín, quienes hacen sus primeras armas a la hora de poner los puntos.

ShowMatch: La grieta del jurado entre viejos y nuevos (El Trece)

El cruce tuvo lugar al terminar la imitación que Julieta Nair Calvo hizo de Jennifer López. Al finalizar su devolución, De Brito se tomó unos instantes para decir algo que tenía guardado: “Voy a hablar poco porque después Piquín dice que no le queda nada para decir”, señaló el conductor de Los ángeles de la mañana, con una buena carga de ironía. Tinelli interpretó para donde apuntaba el jurado y le preguntó si sentía que Piquín hablaba mucho de él y de Pampita.

Ángel aprovechó este punto para aclarar que su objetivo no era solo el bailarín, sino que también alcanzaba a la actriz y cantante. “Aquel sector de la punta”, señaló sin nombrar a los destinatarios. “Los nuevos”, agregó con algo de desprecio. “Grieta en el país, grieta en el jurado. Lo que faltaba”, concluyó Tinelli, que siguió con la recorrida de las puntuaciones.

Pampita habló con Teleshow en el backstage (Foto: Franco Fafasuli)

Pampita dio una buena devolución, sin hacer mención a la nueva grieta, pero la que no se quedó callada fue Jimena, que se tomó de las últimas palabras del periodista para contraatacar: “Nosotros qué le decimos a ellos entonces, los viejos? Como nos dicen los nuevos”, razonó la autora de “La cobra”. “Los titulares”, corrigió de Brito. “Antiguos”, redobló Piquín.

Mientras las palabras pasaban como proyectiles por encima suyo, Pampita solo habló con su sonrisa. Por eso, Teleshow la abordó al finalizar el programa para saber en exclusiva cuál era su opinión de la nueva grieta. “Nos divertimos mucho, jugamos y esa es la gracia. Además, lo que pasa en el programa una vez que llegamos a casa ya está. Es sacarse el traje de jurado y hasta el día siguiente no somos de involucrarnos con eso”, ba

Además, la modelo se refirió al reality que está filmando para documentar el nacimiento de su primera hija con Roberto García Moritán, pautado para finales de este mes. “Estoy feliz, porque me acompañan a todos lados y me encanta que me va a quedar un regalo de esta etapa maravillosa de la vida y disfrutando, y le va a permitir permitir a la gente conocerme un poquito en la intimidad”, relató.

Pampita no quiso revelar la fecha de estreno, aunque adelantó que primero tiene que estar todo filmado, por lo que habrá que esperar al menos hasta el nacimiento de la beba. “Va a ser mío personal, de todas las cosas que hago en el día, trabajos, proyectos propios, la maternidad por supuesto porque es algo que está presente todo el día, la pareja, el día a día de este embarazo, un poco la vida misma”, admitió y se refirió a cómo afrontarán el curso preparto con su marido. “Ya tuve cuatro hijos, entonces no necesito ir muchas veces mas o menos algo me acuerdo. Rober tiene que refrescar su memoria porque fue hace mucho tiempo, pero en definitiva la que va a hacer el trabajo ese día voy a ser yo”, cerró.

Producción: Sofía Della Bernardina / Franco Fafasuli

