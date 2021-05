Germán Martitegui se cansó de las actitudes de Juanse en Masterchef Celebrity: “No nos entendemos”

Germán Martitegui y Juanse, frente a frente en Masterchef Celebrity (Telefé)

Se acercan instancias claves en Masterchef Celebrity, el exitoso certamen gastronómico de las noches de Telefé. Las semifinales están cada vez más cerca, pero antes había que sortear el jueves de última chance: cinco cocineros, los peores de la semana, disputándose el único lugar en el balcón. Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Carmen Barbieri, Cande Vetrano y Juanse recibieron una canasta de precios cuidados para preparar un comida de cuatro porciones y sabores familiares. Los cocineros repasaron en su cabeza aquellas preparaciones caseras típicas de domingos y se pusieron manos a la obra.

La mayoría optó por preparar alguna variante del popular guiso, entre los que se encontró Juanse, pero a su manera. Porque es sabido que el líder de los Ratones Paranoicos suele tener una versión muy personal a la hora de elaborar sus platos, y esta oportunidad no fue la excepción. También es cierto que al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis mucho no le gusta cuando los participantes se van un poco de los márgenes de la receta.

Con estos antecedentes, no sorprendió un nuevo desencuentro entre el músico y el tribunal de chefs. El primer chispazo tuvo lugar durante la recorrida por las estaciones. Martitegui se acercó a la mesada del líder paranoico para interiorizarse por su plato. “Voy a hacer cuatro bifes rodeados por un guiso acompañado por un puré”, planteó el músico, ante la extrañeza del jurado. “¿Unos bifes o unos guisos?”, preguntó el dueño de Tegui. “Unos bifes con un guiso”, insistió Juanse, continuando un intercambio sin fin. “Un bife no es un guiso, son unos bifes con vegetales al costado”, sentenció el jurado.

Juanse defendió su "guiso" de las críticas del jurado - (Masterchef Celebrity - Telefé)

El músico aceptó las órdenes con resignación: “Ya veo que voy a tener que preparar lo que tenga planeado en la mente con lo que sea sugerido”, lamentó. Martitegui propuso rehogar el roast beef en cubos, cocinar los vegetales en un caldo, ligarlo con tres huevos y condimentarlo con hierbas para concretar una salsa cremosa. No percibió mucha atención del músico y se retiró de mala gana. “Por un tiempo no voy a ir más a lo de Juanse porque no nos entendemos”, confesó durante el intercambio con sus colegas.

A la hora de la devolución, su preparación tuvo fallo dividido. Donato lo aprobó al punto de chuparse los dedos, aunque lo calificó como un plato “desordenado”. Sus verdaderos problemas comenzaron cuando llegó el turno de Betular. “Con tus anteojos ves cosas que el resto no vemos. ¿Por qué no le pusiste el caldo?”; preguntó el jurado, lo que provocó el primer enojo del participante.

Juanse vs Martitegui, uno de los clásicos de Masterchef Celebrity - (Telefe)

“Yo no sé que hacer para que vean las cosas. Está abajo”, señaló el músico con fastidio. “Por más que tenga caldo abajo, esa carne no se ve brillosa, no se ve jugosa”; concedió Damián, y la cosa ya entró en un modo de pelea de chicos: “¡Tengo que comprar una lata de barniz para que siga brillando!”, se quejó el músico. “¡Sí, comprala!”, retrucó el chef. “¿Vos notás que está seca la carne? Está espectacular”, insistió el músico sin lograr convencer al jurado. “Para mí le falta el jugo de la carne. El caldo está disociado, pero no nos vamos a entender. No importa”, abandonó el pastelero, a esa altura resignado al igual que su colega.

A Juanse no le iba a ir mejor justamente con Martitegui, que recordó el consejo que le había dado durante su paso por la estación: “Lo que hiciste acá es un guiso todo roto, que no es un guiso porque no tiene el caldo”. Otra vez, Juanse no estuvo de acuerdo: “Está todo cortado en orden, simétricamente. Pero tenés razón, entendí. No logré envolver el roast beef con la salsa que preparé”, admitió. “Ponele”, concedió el exigente jurado con ironía.

El conductor Santiago del Moro advirtió la tensión en el ambiente aunque el participante minimizó el conflicto. “La instrucción que recibí, dentro del tiempo que tuve, hice lo que pude”, comentó no muy convencido, sabiendo que el delantal negro tenía su nombre y que va a tener que mejorar el domingo si quiere conservar su lugar en Masterchef Celebrity.

