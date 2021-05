La reacción de Miguel Ángel Cherutti cuando le preguntaron si había sido muy infiel

Cherutti confesó que fue infiel (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Miguel Ángel Cherutti tuvo una larga entrevista con Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana. El ex participante del Cantando 2020 habló de su difícil separación de Fabiola Alonso: “De ánimo estoy bien y trato de dejar lado cosas que han ocurrido... Ahora está todo bien y tranquilo. Pero en la primera parte hay como un luto, es un bombazo. Estuve 22 años con dos hijos hermosos... y ahora estoy solo”.

Durante la charla, el periodista le preguntó: “¿Fuiste muy infiel?”. Por unos segundos, el humorista se quedó en silencio, pero se animó a responder con sinceridad: “Ehhh… Mirá, yo creo que en un momento dado puede ser que yo haya cometido algún que otro error. Lo admito y es la cosa que menos uno se imaginaba, pero sí...”. Luego, le consultó: “¿Te fueron muchas veces infiel?¿Preferís no saberlo o sos de investigar?”. El capocómico contestó: “No lo sé. Soy capricorniano. Es decir, soy muy concreto. De celoso, no me gustaría que me metieran los cuernos”.

“Es la lógica, pero soy muy seguro de mí mismo en muchas cosas, muy perfeccionista y sé lo que elijo, por qué lo elijo y cómo voy a hacerlo. Tengo una visión concreta y trato de no equivocarme, pero me he mandado macanas como todo el mundo”, explicó Miguel Ángel en el programa de espectáculos que se emite en las mañanas de El Trece.

Cherutti y Fabiola Alonso estuvieron más de dos décadas juntos

Por otra parte, el jurado de La Academia le preguntó cómo le había afectado la denuncia por abuso que había realizado la bailarina Melissa Brikman. El conductor aclaró que dicha causa prescribió en la Justicia y también recordó que había tenido problemas con Claudia Fernández. “Son cimbronazos que afectan en la familia. Vos tenés que dar la cara a tu familia y decir: ‘Esto no es verdad’. Después queda en cada uno y la gente va a decir es verdad o no, le creo o no”.

Además, Cherutti aclaró: “Tengo mi conciencia totalmente tranquila. Sé cómo es este ambiente y el juego a veces de lo mediático. Me refiero a que un juego mediático puede ser por algo comercial. Muchas veces hacés un gran éxito y del otro lado tenés a una competencia de una persona que dice: ‘vamos a decir tal cosa, a inventar o a mí me ocurrió tal cosa’. Entonces empiezan a tirar esas bombas que te afectan en lo comercial”.

Por último, se refirió a algunas situaciones que ocurren durante los espectáculos: “A veces uno se puede confundir en el escenario y decir algo con doble sentido. Y por ahí se malinterpreta. Quizás estás arriba del escenario y agarrás (a alguien) de la cintura, (le das) un beso en la mejilla, según el sketch que sea, o jugar con el doble sentido. Ahí viene la lógica que puede venir una confusión mía, en el sentido de decir: ‘Esto no lo tengo que hacer’. Pero muchas veces que ocurren estas cosas es porque hay algo detrás de todo esto. Yo jamás abusé, ni soy una persona violenta ni nada por el estilo”.

