El crudo testimonio de Paulina Cocina sobre la depresión que sufrió durante la adolescencia: “Tenía una tristeza constante”

Paulina Cocina fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar (Telefé)

En un abrir y cerrar de ojos, Paulina Cocina saltó del universo de las redes sociales y apareció con fuerza en la mesa grande de la pantalla chica. La influencer tiene dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que con un estilo informal, comparte recetas de cocina. Pero un consejo sentimental que se hizo viral, la visita a Almorzando con Mirtha Legrand, donde reveló una supuesta ayuda a Claudia Villafañe durante su paso por Masterchef Celebrity y la publicación de su libro Meal Prep elevaron su exposición mediática.

Como prueba de esto, y para conocer un poco más de este fenómeno, Paulina, que también es Licenciada en Psicología, fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar, la habitual cita de los sábados en la noche de Telefé, junto Arturo Puig, Pamela David. Ale Sergi y Yoyi Francella. Al terminar la dinámica del Punto de encuentro, en donde buscan lo que tienen en común, el conductor Andy Kusnetzoff los convocó a “El ritual del fuego”, donde presentó una consigna fantasiosa: “Si pudieran volver al pasado un par de horas, ¿a qué momento sería y para qué?”

Paulina Cocina, Ale Sergi, Pamela David, Arturo Puig y Yoyi Francella frente al conductor Andy Kusnetzoff (Captura: Telefe)

Paulina aguardó su turno y se acercó al fogón para contar algo que tenía que ver con una etapa muy difícil de su vida: “Yo volvería a mis 17, cuando estuve triste mucho tiempo porque tuve depresión muchos años. Me diría que empiece un tratamiento rápido, que va a pasar, y que un día voy a estar en PH, y voy a decir que tuve una vida color de rosa”, soltó la cocinera de un tirón.

A pedido del conductor, Paulina repasó aquel tiempo difícil. “Fueron muchos años de mucha tristeza, de no levantarme. Tuve una depresión no mega grave, pero sí muy larga de ocho, diez años”, explicó y destacó la dificultad de tratar estas patologías. “Este tipo de enfermedades son difíciles a nivel diagnóstico. La gente te dice: ‘No pasa nada, ponete contenta, tu vida está buena’, y la verdad es que no tuve eventos traumáticos, socializaba, pero tenía una tristeza constante”, agregó.

La influencer contó que pudo salir haciendo un tratamiento y se prendió al juego del conductor: “¿Qué le dice esta Paulina exitosa, divertida, espontánea, que hace lo que le gusta, a esa Paulina adolecente deprimida?”, preguntó Andy. “Que no soy así, que no es verdad, que se va a solucionar. Y que un día no me voy a acordar. Me parece increíble que no me haya acordado”, cerró.

El testimonio de Paulina Cocina con Juana Viale (El Trece)

Ya más distendidos y a la hora de la comida, Paulina se refirió a la polémica instalada por su supuesta ayuda a Claudia Villafañe. “Yo lo conté en un contexto contado que me sorprendió mucho que es una competencia de verdad. Claudia me decía ‘nos dieron una clase de pastas, así que yo creo que la vez que viene me van a hacer hacer pastas’, pero después, lo digo recontra honestamente, ni uno de los platos que hizo se lo dije yo, porque llegaba y le pedían otra cosa“, explicó.

La que no tomó bien las declaraciones de Paulina fue Analía Franchín, subcampeona de la primera edición de Masterchef Celebrity. “Me parece una declaración poco feliz, porque si es cierto me parece injusto. La consigna se supone que es secreta hasta que entrás al estudio”, señaló la periodista en diálogo con Intrusos. “Si a vos te dicen hoy vamos a hacer algo con papas o lomo o cerdo... Bueno eso te brinda una ventaja extra de poder aprenderte una receta antes. Que, de todas maneras, después la tenés que ejecutar”, agregó.

Cuando el notero Santiago Vázquez quiso indagar en si ella alguna vez había sabido de antemano qué iban a cocinar, aseguró: “Nunca, jamás. No largaban prenda, ni un poco. Nada”. Y agregó: “Claudia tendría que salir a aclarar esto. Si de algún modo Paulina esta enchastrando la victoria de Claudia, ella tendría que salir aclararlo”, afirmó, algo que hasta el momento la madre de Dalma y Gianinna Maradona no hizo.

