La hija de Roberto García Moritán cumplió 15 años: el tierno mensaje de su papá y la reacción de Pampita

Roberto García Moritán, emocionado por el cumpleaños de su hija y la reacción de Pampita

Roberto García Moritán transita un presente de mucha felicidad junto a Carolina Pampita Ardohain, con quien espera el nacimiento de su primera beba juntos para fines de junio. Y este lunes, su hija mayor, Delfina, fruto de su relación con Milagros Brito, cumplió sus 15 años. Con motivo de esta fecha tan especial, el empresario le dedicó un tierno posteo en Instagram.

“¡15 años mi amor! No puedo creer el orgullo que me da ser tu papá ¡Te amo con todo corazón!”, le escribió junto a varias postales, que la adolescente respondió con tres emojis de corazones. Además, luego de unas horas, el economista compartió otra imagen de cuando “Delfi”, como la llaman en su familia, era pequeña y estaba en brazos de su papá. Conmovida por esta foto, Pampita, que se sabe que tiene una muy buena relación con los hijos de su esposo, le comentó con tres emoticones de caras enamoradas.

Una de las postales que García Moritán compartió de su hija

La foto de Roberto García Moritán por los 15 años de su hija y que comentó Pampita

En enero, Delfi había tenido un tierno gesto hacia su padre en el día de su cumpleaños. En la cena que Carolina organizó, la joven tomó la posta y guitarra en mano se animó a cantar frente a todos los invitados, que aunque eran de su círculo íntimo, sumaban más de una veintena. Uno de los temas que cantó fue “Umbrella” de Rihanna y en el video se la puede ver a la modelo y conductora muy atenta escuchando a la hija de su marido.

Este domingo por la noche, García Moritán estuvo invitado al programa Debo decir, conducido por Luis Novaresio en América. Allí, aceptó el desafío de participar de la sección Nada que ocultar, en la que cada uno de los presentes tiene que elegir una aplicación a requerimiento del conductor del ciclo. “No te tengo miedo”, le dijo al conductor. Y éste, sin dudarlo, le pidió que muestre su WhatsApp.

“Queremos escuchar el último mensaje de audio que te mandó Pampita”, le pidió entonces el anfitrión. Y aclaró: “Es gente difícil la de esta producción”. Sin embargo, el marido de Carolina Ardohain buscó en su aparato y, aunque al principio preguntó si lo podía escuchar él primero, se animó a ponerlo al aire sin vueltas. “Estoy en la esquina, en el chino comprando cositas que nos faltaban. ¿Querés algo en especial, amor?”, se le escuchó decir cariñosamente a la modelo. Y el resto de los famosos que estaban en el living, Sergio Lapegüe, Nati Jota y Agustina Kämpfer, se unieron en una exclamación. Así, luego de poner en alta voz por segunda vez el mensaje, García Moritán preguntó orgulloso: “¿Qué le pido? Va al chino también...”.

Roberto García Moritán mostró los mensajes de Pampita (Video: "Debo Decir", América)

Entonces, Novaresio le preguntó si pensaba, antes de conocerla, que iba a poder estar con la top model. “Imposible. Pero bueno, me animé. Yo pasé toda mi universidad admirándola a distancia. Y me parecía la mujer más linda de la Argentina”, dijo el economista. Y, cuando Nati le preguntó si sentía que “robaba” al estar con ella, se sinceró diciendo que “sí”. Pero, como si tamaña declaración de amor no bastara, García Moritán agregó: “Es inteligente, es una madre espectacular, es emprendedora, me aconseja bien, me acompaña...”. Y dejó en claro que está “totalmente” enamorado de la mujer con la que se casó en noviembre de 2019.

