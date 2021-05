Will Smith sorprendió a sus fanáticos con una imagen de su estado físico: “No más muffins de medianoche”

WIll Smith

El aumento de peso es uno de los efectos colaterales de la pandemia. La alteración de la rutina, el desorden alimentario, la propensión al sedentarismo, la angustia y la imposibilidad de realizar ejercicio físico son algunas de las conductas que explican este fenómeno potenciado por la nueva normalidad. Nadie está exento y el tema abarca desde cualquier trabajador promedio hasta las más taquilleras estrellas de Hollywood

En este punto, la referencia es para Will Smith, el actor de Hombres de negro y Soy Leyenda, que compartió una fotografía de su actual forma física. Lo hizo con una postal casera, mientras disfruta de los primeros calores primaverales del hemisferio norte. A orillas de una laguna y con un llamativo look de campera deportiva, torso desnudo y calzoncillos, el actor de 52 años dejó ver deliberadamente su panza sumamente crecida, demostrando el descuido de su estado físico.

Con su texto, Smith dejó en claro que, a diferencia de lo que suelen hacer muchos de sus colegas, eligió exhibirse al natural, sin filtros ni poses que lo oculten y un texto para ratificarlo: “Voy a ser sincero con todos ustedes: estoy en la peor forma física de mi vida”, escribió casi a modo de catarsis para sus casi 53 millones de seguidores, que no dejaron pasar de largo la sorprendente imagen.

Will Smith habló sin filtros de su forma física (@willsmith)

Con más de 6 millones de reacciones y casi 100 mil comentarios, los seguidores del actor demostraron que su admiración está a prueba de figuras socialmente perfectas. Lo avalaron colegas del mundo del espectáculo, como King Bach -The Babysitter-, el sueco Joel Kinnaman, protagonista de The killing o el youtuber Casey Neistat. Entre los anónimos, algunos mensajes lo alentaban a disfrutar la vida sin culpas: “Vive tu mejor vida aunque los demás no vean tu belleza”, mientras que otros se sintieron por un momento más cerca de su ídolo: “Así es como me veo desnudo”.

Un poco más irónico fue el héroe de las películas de acción y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Devoto del fisiculturismo, el ex Mr. Olympia se apiadó de su colega y de paso repartió críticas para la mayoría de la población de estados unidos: Will, pobrecito, estoy llorando por ti, aunque sigues estando en mejor forma que el 90% de Estados Unidos. ¡Sigue bombeando!”, escribió el protagonista de Terminator, con un emoji de ejercicio físico. Algo más enigmático fue el multicampeón de Formula 1, Lewis Hamilton que se limitó a comentar una cara sonriente.

Para demostrar que las críticas no le hicieron mella, el actor que saltó a la fama con El Príncipe del Rap llevó un paso más adelante la exposición de su estado físico. Ya sin la campera y solo vestido con unos ajustados calzoncillos, Will compartió un gif en un estudio fotográfico, en el que posa con las manos en la cintura y una mirada desafiante. Aunque a juzgar por el texto que lo acompaña, si bien nadie le quita lo bailado, siente que es un buen momento para poner un freno.

Will Smith: los motivos de su aumento de peso y su promesa (@willsmith)

“Este es el cuerpo que obtuve al atravesar toda una pandemia e incontables días instalado en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero sentirme mejor”, escribió el actor, y adelantó por donde tiene pensado empezar a encarar su dieta: “No más muffins de medianoche, eso es”. Además, se propone dar un vuelco y pasar del peor al mejor estado físico de su vida. “Trabajaré para volver a encarrilar mi salud y bienestar. Espero que funcione”, señaló el actor, que sumó a la lista de contratiempos de la pandemia, un escándalo familiar que saltó a las primeras planas de Hollywood.

A mediados del año pasado, su esposa Jada Pinkett admitió haber tenido un romance en 2015 con el joven rapero August Alsina. Al explotar el caso y también él se vio involucrado en un rumor con Margot Robbie, su compañera en Focus, maestros de la estafa. El matrimonio afrontó la crisis y salió adelante, y el actor de a poco fue volviendo a ese perfil bromista que suele asumir en sus redes sociales. Ahora, se propone superar un nuevo desafío.

Will Smith y su look de cuarentena (@WillSmith)

