El día de Star Wars: la celebración de los fans que tuvo su origen en un saludo del Partido Conservador Británico

"Star Wars"

Todo fanático de Star Wars que se precie sabe que “May the Force be with you” es la expresión más clara de pertenencia al grupo. No se necesita decir más para saber a que nos referimos. Desde el estreno de Star Wars el 25 de mayo de 1977 que la expresión se volvió un saludo obligado y universal. En la Argentina la película se llamó La guerra de las galaxias y su estreno fue un poco después, pero la frase, conocida aquí como “Que la fuerza te acompañe”, se hizo igual de popular que en el idioma original y atravesó generaciones sin problemas. Con la globalización, se instaló más fuerte el término en inglés, aun para los países de habla hispana.

Antes de pasar al origen de la festividad, y para aquellos que no han visto o no recuerdan Star Wars, expliquemos que significa “La fuerza”. La explicación que el maestro Obi-Wan Kenobi le da a Luke Skywalker es la siguiente: “La Fuerza es lo que le da a un Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todos los seres vivos. Nos rodea y nos penetra. Une a la galaxia”. El creador de la historia, George Lucas, combinó muchos elementos para llegar a este concepto, pero se destacan principalmente ideas del budismo, los jesuitas, los samuráis y distintos conceptos filosóficos de la década del 70. El saludo mezcla una clara referencia religiosa con el mundo de fantasía de la saga.

Sin embargo, la celebración tiene su origen en 1979, en Gran Bretaña. El 4 de mayo fue el día en el cual Margaret Thatcher asumió como primera ministra en su país. Se trataba de la primera mujer en llegar a ese cargo. Los miembros del Partido Conservador decidieron publicar un saludo en London Evening News que, parafraseando a Star Wars, decía: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”. Ese juego de palabras fue el comienzo de todo. En 1994 fue citada nuevamente la frase y la mención a Star Wars en el Parlamento Británico. Allí se la vinculaba con la iniciativa de defensa llamada The Strategic Defense Initiative (SDI) del presidente Ronald Reagan, apodada Star Wars por la prensa.

4 de mayo, Día de Star Wars

Lo que en la película era “May the Force be with you” (Que la fuerza de acompañe) se convertiría en el saludo “May the Fourth be with you” (Qué el cuatro de mayo te acompañe) de manera progresiva hasta que en el año 2011 pasó a convertirse en una fecha para los fans. En el Toronto Underground Cinema se organizó el día de Star Wars, con homenajes, trivias, parodias y concursos para los fanáticos de la saga.

En el 2013 The Walt Disney Company hizo oficial el festejo y lo instaló para todo el mundo. Lucas Films puso un logo oficial, se empezaron a organizar funciones especiales de la saga, eventos deportivos con maratones por todo el planeta, ventas, rebajas, homenajes que se han multiplicado desde entonces. En el 2021 muchos de esos eventos quedaron postergados, pero en las redes la presencia se mantiene y Disney Plus estrena la serie de animación Star Wars: The Bad Batch, para festejar el 4 de mayo.

George Lucas soñó en 1977 construir una mitología inspirada en los textos de variados autores, como Joseph Campbell, Bruno Bettelheim, Ursula K. Le Guin y J.R.R. Tolkien. Diferentes conceptos religiosos se combinaron con los géneros cinematográficos y la literatura de aventuras. samuráis, piratas, cowboys, caballeros del Rey Arturo y héroes galácticos al estilo Flash Gordon. Mitología comparada a todo nivel, como nunca en la historia del cine. Mirando en perspectiva como ha crecido el fenómeno, se puede decir que logró su sueño.

Festejos en el Día de Star Wars

A las películas de la trilogía inicial le siguieron varios spin-off, es decir ramificaciones de la obra original, no solo con otras películas, sino también con libros, comics, videojuegos, series de televisión y una cantidad de productos que se multiplicaron al infinito. Todo el fenómeno se fue adaptando a los cambios culturales sin problema alguno, mostrando justamente que se trata de una mitología. Ha mutado, ha entrado en algunas contradicciones, se ha convertido en un culto y en un factor de cohesión entre millones de personas en todo el planeta. Star Wars está más viva que nunca y por eso los fans de todo el mundo festejan, con razón, el cuatro de mayo como el Día de Star Wars. May the 4th be with You y que la fuerza los acompañe, siempre.

