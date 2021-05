El profundo mensaje de la China Suárez a Sofía Sarkany, a un mes de su muerte: “Tu magia está cerca”

A Sofía Sarkany y la China Suárez las unía una gran amistad desde 2011

El pasado 29 de marzo, la noticia de la muerte de Sofía Sarkany conmovió a todos. La reconocida diseñadora tenía tan sólo 31 años y acababa de convertirse en madre por subrogación de vientre, pero lamentablemente falleció a causa de un cáncer.

A un mes de su partida, Ricky, su padre, la recordó con un sentido posteo en Instagram. “Popi, un mes. Pareciera que paso muy rápido... pareciera a la vez que fue una eternidad. Cada instante te extrañamos más, tu sonrisa única, tu alegría de vivir y tu amor eterno por tu familia y amigos”, escribió al pie de una imagen de su hija, sonriendo. Instalado en Miami con toda su familia, el también diseñador decidió rendirle un emotivo homenaje a su hija arrojando sus cenizas al mar. Allí estuvieron presente su esposa, Graciela Papini, sus hijas Josefina, Clarita y Violeta, y Tomás, quien fuera pareja de Sofía.

“Fue un día hermoso. Compartimos en familia una tarde en inmensidad del mar, donde te despedimos comprometidos en continuar tu sueño y nuestro camino como a vos te gustaría: disfrutando, agradeciendo y sonriendo”, expresó Ricky en sus redes sociales junto a las postales en donde se los ve sobre la popa de un barco. Su esposa, por su parte, también compartió las mismas imágenes con un sentido texto: “Y hoy, a un mes de tu partida, te soltamos para que navegues en la inmensidad del mar. Cerca de la ciudad, juntos, con los seres que tanto te aman. Para siempre en nosotros, mi Sofi, mi amor”.

En ese contexto, la China Suárez, que era íntima amiga de la diseñadora y que hoy se encuentra en esa ciudad de Estados Unidos, compartió en sus stories un emotivo video del mar donde se arrojaron las cenizas. “Hola, amiga. Tu magia está cerca y protege al lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir”, escribió. Sus palabras son parte de una canción de Wos, llamada “Alma Dinamita”.

El mensaje de la China Suárez a un mes de la muerte de Sofía Sarkany

La actriz viajó a ese destino para cumplir con algunos compromisos laborales y aprovechó la ocasión para rendirle tributo a su amiga y reunirse con la familia Sarkany. Incluso, Clara, una de las hermanas de Sofía, compartió una postal de Amancio, el hijo menor de Eugenia y Benjamín Vicuña, jugando con su sobrino, el hijo de Josefina, otra de las hermanas de la diseñadora fallecida.

A un día de la muerte de la diseñadora, la ex Casi Ángeles le había dedicado una desgarradora carta. “Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, dijo sobre sus respectivos hijos. “Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluyó.

