El mensaje de Paz Cornú tras el nacimiento de sus mellizos India y Román: “Feliz bienvenida mis amores”

Paz Cornú junto a su marido Diego Orden

Muy feliz y emocionada se mostró Paz Cornú tras el nacimiento de sus mellizos India y Román que llegaron al mundo este sábado, fruto de su relación con Diego Orden. Y así lo hizo saber en un tierno posteo que acompañó de un extenso mensaje y dos imágenes donde se le pueden ver las manitos a los recién nacidos. Recordemos que la empresaria de 44 años ya era madre de Milan e Ítalo cuando estuvo estaba en pareja con Jorge Basile.

“Feliz bienvenida mis amores, con el corazón cien por cien lleno! Mañana les quiero contar todos los detalles de este maravilloso momento, único e inolvidable! Los amo Ito, Milán, India y Román y el mejor hombre Diego orden que día a día me hace la mujer más plena y afortunada del planeta!”, escribió. “Gracias Dios, por permitirme vivir esta magia de la vida y el nacimiento humano! Gracias maestro por hacerme ser mejor cada día, gracias familia de sangre y familia de la vida, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y enemigos! Y por ultimo gracias todos ustedes y mi equipo de parto que me acompaño con tanto amor y dedicación! Los amo a todos”, completó la diseñadora que hasta el momento no dio más detalles del parto.

Las manitos de India y Román, los mellizos recién nacidos de Paz Cornú y Diego Orden

Expectantes por la llegada de India y Román, Paz y Diego habían decidido hacer un simpático video para dar a conocer los nombres elegidos para los bebés. “Muy feliz de compartir con todos ustedes el nombre de los bebés. Para Diego fue muy fácil, ya lo tenía claro de entrada. Yo me recorrí todos los idiomas, ídolos y palabras raras... Cada vez que decía ‘listo, es este’ al rato ni yo me acordaba qué nombre había elegido”, comenzó a contar Paz.

Cornú, continuó y develó los nombres con mucha alegría: “Así es la vida, lo correcto llega cuando tiene que ser y, de repente, me vino el elegido... Que está relacionado con alguien muy importante en mi vida, mi maestro espiritual a quien agradezco todos los días haber conocido”. Además, remarcó e indicó que ella eligió India, por el lugar de nacimiento de Ravi Shankar, a quien sigue espiritualmente.

Paz Cornú explicó las razones por las que les puso India y Román a sus mellizos

El otro mellizo se llamará Román y el encargado de elegirlo fue Diego. El modelo, fanático de Boca, contó que su ídolo es Juan Román Riquelme y de allí salió el nombre. “Para él fue más fácil, lo tenía desde siempre para cuando llegara el día de convertirse en padre”, dijo ella e inmediatamente él se dio vuelta y se pudo leer en su camiseta el nombre Román.

En pleno clip, la diseñadora también se encargó de mostrar el cuarto ya listo para recibir a los nuevos integrantes de la familia. En la decoración sobresale el blanco, con las dos cunas funcionales con sus respectivos nombres. En el medio, un cómodo sillón para cuando llegue la hora de amamantarlos.

Para cerrar, Paz hizo foco en la elección de los nombres y el método con el que se llega a ellos. En este sentido, dijo que “hay que pensar menos y sentir más”. “Ese el camino amores…Sin amor la vida no tiene sentido”, expresó.

