Pánico a las arañas, volumen en múltiplos de cinco y ex jugador de rugby: 40 frases y hechos no tan conocidos de Peter Lanzani

"Cuido mucho la plata, ahorro para los momentos no tan fructíferos de mi carrera"

1. Se llama Juan Pedro, pero desde los dos años que toda su familia lo llama Peter.

2. Virginiano, nació el 24 de agosto de 1990. Es el tercero de cuatro hermanos. Su papá, Pablo es abogado y su mamá, Api, economista. Sus hermanos se recibieron de ingenieros industriales.

3. De chico estaba enamorado de la actriz Rachel McAdams.

4. Su familia es católica. Muy creyentes solían ir juntos a misa. Su mamá conoce al papa Francisco. Él tomó la Primera Comunión y recibió el sacramento de la Confirmación.

5. Hasta los tres años solía usar una capa violeta. Le gustaba tanto que no se la podían sacar. Para evitar llantos y berrinches lo bañaban con la capa puesta.

6. En el verano de 2004 jugaba al fútbol en la playa con unos amigos cuando una mujer se acercó y le pidió sacarse unas fotos con otros chicos para comparar alturas y edades. A la semana llamó a sus padres para convocarlo para la publicidad de una marca de ropa para chicos. Hizo tres campañas hasta que la ropa dejó de entrarle.

Participó en uno de los espetáculos de Fuerza Bruta. Verónica Guerman/Teleshow

7. Dos años después de su última campaña merendaba en su casa con su mamá y hermanos cuando sonó el teléfono. Era el equipo de casting de Cris Morena. La productora lo había visto en la publicidad de ropa y lo convocaba para una prueba.

8. Tenía 16 años y nula experiencia actoral pero quedó elegido para Chiquititas. “El que más me sorprende y me sigue sorprendiendo es Peter Lanzani. Pero porque era una madera total, era de madera”, reveló hace poco Cris Morena.

9. “Nunca había actuado ni estudiado nada. En las obras del colegio era Árbol 2 y cantaba de fondo. Era pésimo y hoy en día sigo siéndolo. Uno va mejorando y si tenés ganas de seguir, es a prueba y error”. (Viva, agosto, 2014).

10. “Más allá de que sea mi representante y mi guía en los profesional, Cris Morena es una persona que amo profundamente. Me cuidó mucho, me dio mi lugar, me ayudó a crecer. La adoro”. (Luz, mayo, 2013).

11. Le gusta mucho el deporte. Jugó al rugby en las categorías menores de Alumni. También le gusta el fútbol y al tenis, en la playa juega al vóley y hasta practicó golf.

"Cris Morena es mi inventora, dentro de lo artístico es como una madre. Tiene un ojo muy distinto. Lo que toca lo hace oro. Labura muy profesionalmente, es muy estricta, te forma. Los chicos que salen de ahí tienen una formación muy completa, actúan, cantan, bailan, llegan a horario, se saben la letra".

12. Competitivo hasta la médula, le gusta ganar y siempre es el “calentón” de los equipos donde juega.

13. Una anécdota muestra su espíritu competitivo. “Nos pasó en una función de Casi Ángeles que todos los varones nos quedamos mirando a una chica de la fila dos y nos peleábamos por ver a quién miraba más. Obviamente, en el saludo final le fui a dar la mano a ella y tenía algo en la mano. Cerré la mano fuerte y cuando terminó la función, abrí y tenía el número. Después, entré al camarín con el papelito y les dije: ‘gané’”, contó en el programa Pura Química.

14. Sin embargo nunca la llamó. “Estaba de novio. Era más la anécdota de quién había ganado y la competencia entre nosotros. No podía, estaba comprometido”.

15. A los 17 dejó de jugar al rugby. “Me divertía, tacleaba y corría muchísimo, pero abandoné porque me golpeaban por ser el de la tele, La diversión no era jugar sino pegarle al de la tele para ver si al otro día salía con el ojo morado”, rememoró en el programa De la cancha al living.

16. Si le dieran un día de impunidad le gustaría entrar a una disquería y llevarse todos los vinilos y discos posibles.

"Es un honor y lo estoy aprovechando y disfrutando a full. Es muy respetuosa, me llamó la atención después de toda la carrera que tiene que sea tan respetuosa, viene con su letra sabida, te propone cosas, trae sus anotaciones, está atrás del personaje todo el tiempo" reveló de su trabajo con Mirtha en "La dueña",

17. En su auto el volumen tiene que estar en un número múltiplo de cinco. 5, 10, 15, 20.

18. Su insulto preferido es “pelotudo”.

19. Es adicto a los frutos secos.

20. “A la hora de entrar a un set tenés que estar a la altura de las circunstancias sino el que sale mal parado es uno. Luchaste para conseguir un personaje, no le diste bola y corrés el riesgo de que no te llamen más”. (Watt, marzo, 2016).

21. No es fanático de las redes sociales, usa Twitter pero sin continuidad.

22. En Casi ángeles le inventaron un romance con Oriana Sabatini. También con Natalie Pérez, su compañera en Camila.

Oriana Sabatini contó que "Mis amigas se me acercan para conocer a Peter Lanzani" Verónica Guerman/Teleshow

23. Le tiene pánico a las arañas.

24. “La humildad es algo que nunca se debe perder. Siempre hay que recordar de dónde venís, quiénes son tus verdaderos afectos, y dedicarse al trabajo empleando todo el esfuerzo posible”. (Ahora, julio, 2013)

25. Es muy ordenado y prolijo.

26. “Soy una persona enamoradiza y tengo la idea de casarme y tener hijos. Soy de los pocos jóvenes a los que no le ganó el free style”. (Luz, mayo, 2013).

27. “Una vez tuiteé: ‘Fui, soy y siempre voy a ser un Teen Angel’”. Para mí esa banda me marcó la vida. Recorrimos el mundo, conocimos un montón de gente, grabamos discos, hicimos shows. Vimos lo que es sentir un fan. Son experiencias que no vamos a olvidar nunca”. (La Nación, enero, 2013).

"Miro mi recorrido y veo crecimiento. Veo una búsqueda. Veo ganas. Veo pasión, y eso es lo que más me reconforta porque es la decisión que vengo tomando hace un tiempo"

28. A los 23 años comenzó un noviazgo con Martina Stoessel. Antes había estado de novio con Lali Espósito.

29. Se tomó un avión mientras grababa Casi ángeles para llegar a su fiesta de egresados. También pidió organizar las grabaciones para no perder el viaje de egresados.

30. Fanático del cine llegó a ir dos veces por semana, además compra películas. Su director favorito es Martín Scorsese.

31. “Me atrae de una mujer que sea muy divertida. Me gusta pensar chistes para hacer reír a quien tengo al lado porque es mi manera de sorprender”. (Luz, agosto, 2012).

32. En la parte interna del bícep de su brazo derecho tiene tatuada la frase “What we do in life, echoes in the Eternity” (Lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad). “La escuché en la película Gladiador, en boca del personaje principal, y me encantó. Decidí tenerla como referencia siempre. Me parece que es muy cierta”.

En un "Un gallo para Esculapio" tuvo que aprender el acento de una persona del litoral y practicó un mes con dos coach. Además se fue a Misiones donde compartió tiempo con chicos que lo ayudaron a componer su personaje“Me mostraron un poco sus costumbres, los lugares a donde iban de chicos… Esas cosas terminan sumando”.

33. Asegura que su mejor terapia la hace en el auto. Escucha un disco cada semana ya sea de Frank Sinatra, Los Beatles, Illya Kuryaki, The Kooks. Mientras piensa y reflexiona.

34. Le encanta hacer asados para sus amigos. Le gusta cocinar, prepara muy buenas salsas y en algún momento pensó realizar un curso de chef.

35. “Cuando estábamos en Teen Angels viajamos a una entrega de premios de Los 40 principales y justo Robbie Williams estaba en el mismo hotel que nosotros y cantaba en el mismo evento que nosotros, y cuando salió al balcón a saludar se quedaron todos callados, y cuando nos cruzamos nos dijo “¿Ah.. ustedes son los Teen Angels? porque salí a saludar y nadie me dio bola, estaban todos por ustedes”.

36. Durante una función en el Gran Rex de Casi Ángeles pateó la cara de Nicolás Riera, sin intención de lastimarlo. El golpe fue tan fuerte que el actor que interpretaba a Tacho tuvo que ser operado del tabique y debió realizar varias escenas con un yeso en la nariz.

Lanzani y Riera fueron compañeros en "Casi Ángeles"

37. En la segunda temporada y en pleno éxito de Casi Ángeles, Lanzani estaba decidido a dejar su personaje. Fue Nicolás Vázquez quien le habló y lo convenció de seguir adelante. “No me bancaba mucho el ritmo y el delirio al que de repente estábamos como expuestos. Recuerdo que fue Nico el que me dijo que no me vaya, que me quede. Un gran motivador Nico”.

38. Aprovechó el confinamiento obligado de la cuarentena para estudiar cine. Su rutina la dividió por directores, argentinos, europeos, asiáticos y estadounidenses. En cuanto a los argentinos, se metió a full con la obra de Lucrecia Martel. En su lista siguen Leonardo Favio y a Ingmar Bergman.

39. “Mucha gente cree que tener tantos seguidores en Twitter es lo mejor que te puede pasar, pero tu vida personal se limita mucho, no podés ir al shopping un domingo a la tarde. Es ir a sacarte fotos la hora y media que estás ahí, y no sé si eso me parece tan divertido”. (Planeta Urbano, diciembre, 2013).

40.” Hay que considerarse afortunado, sin lugar a dudas. Pero también es fruto del trabajo duro de un montón de tiempo, y en base a eso hay que tratar de seguir aprovechándolo. Y aprovechar esas oportunidades para ser mucho más tajante en cada uno de los personajes. Siempre tenés que estar preparado para lo que se viene”. (Teleshow - Infobae).

"Quería correrme de la comodidad porque dentro de esa incomodidad uno busca, siente más, se preocupa. Quizás se equivoca, pero aprende de los errores; o acierta, y aprende de sus aciertos. Nunca dejamos de aprender"

Con material de archivo de la escuela de Periodismo TEA

