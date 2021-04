La fuerte respuesta de Alex Caniggia a Mariano Dalla Libera, quien lo había criticado por su desempeño en Masterchef Celebrity: “Siempre serás un fracasado”

Masterchef Celebrity 2 comenzó este lunes con la Semana de Súper Revancha, en la que los hasta ahora ocho eliminados tienen la posibilidad de ganarse otra vez un lugar en el reality. Justamente en el primer día de estas instancias, surgió un tenso momento cuando fue el turno de la devolución a Mariano Dalla Líbera, el primero en ser eliminado de la competencia.

El ex futbolista fue a presentar su pastel de papas, respetando la consigna que establecía que cada uno debía elaborar el plato que lo había dejado fuera de competencia y que, en esta oportunidad, tenían que repetir. En ese momento, Betular le criticó las croquetas. Entonces, Santiago Del Moro le remarcó que se notaba que era un tipo que cocinaba en su casa y él se despachó criticando la actitud del jurado con Alex Caniggia. “El otro día vi que un compañero subió cuando iba a sacar unos cornalitos con un pisa papas. Y dije: ‘¿Cómo puede ser que le dan una medalla de oro?’”, recordó dando pie a un escándalo.

“¿Vos querés decir que cuando el jurado prueba y dice que está rico un plato miente?”, le preguntó entonces el conductor al ex jugador. “No, yo no digo nada. Digo que eso es una falta”, respondió él. Y lo comparó con un penal. “Si yo pateo un penal con los botines desatados, con los calcetines abajo, con una uña encarnada, o con un menisco que me duele, pero hago el gol y gano la copa. ¿Eso me hace mal jugador?”, le retrucó entonces De Santis. Y, visiblemente ofuscado, se dirigió a Santiago y le reprochó: “Está poniendo en duda nuestra capacidad como jueces”.

El enojo de Donato de Santis con Mariano Dalla Libera (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

En este contexto, el hermano de Charlotte Caniggia no se quedó callado y contraatacó desde su cuenta de Twitter. “En MasterChef fuiste el primer eliminado... Jugando al fútbol no jugaste en ningún lado. Aprendé a mirarte vos primero, pelado, en lo que hagas siempre serás un fracasado”, escribió, furioso.

La respuesta de Alex Caniggia a Mariano Dalla Libera

Ese lunes, fue Flavia Palmiero quien finalmente subió al balcón, y en la emisión del martes, ese privilegio lo obtuvo Fernando Carlos, y todavía resta saber quiénes serán los ganadores de los programas del miércoles y jueves. El día domingo, se decidirá cuál de ellos volvería al reality.

Cabe recordar que el jueves pasado, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis había sido demorado por circular en su auto a la madrugada, en medio de las restricciones por la pandemia. Fue saliendo e las grabaciones del certamen de Telefe cuando fue parado por un control policial mientras circulaba en un vehículo desde Martínez hasta Hudson, donde vive. “Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Venía a buscarme Alejandro Cipolla”, señaló en un video de Instagram, que grabó en el momento que fue demorado.

En otra historia, contó que ya había podido solucionar el problema con la Policía. “Bueno, pana, salimos de la comisaría después de tres horas... jajaja”, le dijo Alex a un amigo que lo acompañaba. “No me da risa, veníamos de trabajar”, le respondió el joven, enojado. En diálogo con Teleshow, Alejandro Cipolla explicó más detalles de este episodio: “Fue un control en donde se mostró la documentación. Él salía de grabar (Masterchef). Yo expliqué todo por teléfono y no pasó a mayores, ya que no se estaba violando ninguna norma”.

