Vicky Xipolitakis apeló el fallo que eximió de juicio oral a su ex marido en la causa por violencia de género: “Le sale más caro una multa de tránsito”

Vicky Xipolitakis acusa a su ex Javier Naselli de ejercer violencia de género contra ella

La disputa judicial entre Vicky Xipolitakis y su ex marido Javier Naselli parece no tener fin. Luego de que la semana pasada se conociera el fallo que condenó al empresario a realizar una probation, por la causa por violencia de género que la Griega le inició, se conocieron novedades en las últimas horas.

“La causa fue elevada a juicio, nosotros fuimos a una audiencia en la que la otra parte pidió hacer tareas comunitarias, nos opusimos, se opuso la Fiscalía y la jueza decidió darla igual, entonces nosotros eso lo apelamos”, indicó su abogado Yamil Castro Bianchi en diálogo con Teleshow. Por otra parte, se refirió a la otra causa vinculada al plano familiar. “En lo que respecta a lo que es de familia, nosotros no podemos hablar porque tenemos una medida cautelar que nos impide hacer manifestaciones”, señaló.

En diálogo con Flor de Equipo, su otro abogado Adrian Gonzalez Gentile también expresó: “El problema central es que le está saliendo gratis a Naselli ahorcar a una mujer, una multa de tránsito es más cara, estamos hablando de 16000 pesos por dejar un auto mal estacionado y de 10000 pesos por ahorcar a una mujer”, afirmó. Y agregó: “Naselli donará $ 10000 a un hospital y debe hacer un curso de género a distancia desde New York” como todo castigo.

Tras la apelación, la ex participante de Masterchef Celebrity se expresó en su cuenta de Instagram. “Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género. Y hoy les quiero contar que el Poder Judicial, porque Justicia hasta el momento nunca hubo con nosotros así que no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo. Pero no voy a parar hasta conseguirla. Hoy peleo por mí y por todas ustedes mujeres víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto. La Justicia de los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas. Gracias por apoyarme en este momento tan difícil”, señaló en unas stories.

Vicky Xipolitakis indignada con la Justicia

En febrero de este año se había filtrado una carta que la mediática le había enviado a la jueza en la que le relataba todo lo vivido con su ex pareja y en la que además presentaba un certificado médico y contaba que debido al estrés que le causó la relación y la separación, sus ovarios habían dejando de funcionar.

“Victoria Xipolitakis, paciente de 35 años con diagnóstico reciente de insuficiencia ovárica primaria... se indica terapia de reemplazo hormonal hasta la edad teórica de menopausia (51) y se deberá evaluar la reserva ovárica para planificar gestaciones futuras. Las situaciones de estrés pueden ser un gatillante de cuadros como el que presenta la paciente”, decía el certificado.

En la carta, ella explicaba: “Le quiero hablar de persona a persona, porque usted a parte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro”.

“Mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo pasando y ven muy difícil la posibilidad de volver a tener hijos (con todo lo que deseaba formar la familia feliz)”, dijo sobre lo que ella misma definió como una noticia “triste y shockeante” y luego procedió a brindar detalles del tratamiento que debería seguir. En los párrafos siguientes aseguró que “para nosotros (ella y su hijo) no hubo Justicia” y califica a su ex de “hombre enfermo mentalmente BordeLine” y que sufrió violencia por parte de él, incluso estando embarazada.





