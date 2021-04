La primera imagen de Pata Villanueva, a dos meses del accidente que puso en peligro su vida

Pata Villanueva, hoy (Video: "Intrusos", América)

Fue para sorpresa y alegría de quienes hacen Intrusos, pero también de la gente que los mira. De manera espontánea, la pantalla de América pudo celebrar y compartir la primera imagen de Pata Villanueva después del tremendo accidente doméstico que sufrió el último 14 de febrero, en Punta del Este.

Desde la calle Nuñez al 2600, donde se encuentra ubicada la clínica Ulme, Pablo Layus hacía un móvil para compartir las novedades del caso de Pata Villanueva y se refería al hermetismo que ronda en torno a su salud, sin imaginar el desenlace. “No puede mover bien brazos, ni piernas. La rehabilitación es lenta. Hablamos en potencial, porque no hay información oficial”, apuntaba el periodista de espectáculos, y agregaba: “Muchos hablaron de que es un milagro que estuviera con vida”.

Después de que el movilero señalara el primer piso y la habitación en la que se encuentra internada, para que la cámara enfocara la ventana indicada, Adrián Pallares, conductor del ciclo, agregó desde el estudio: “Es una mujer de mucha voluntad. Tantas vidas pasaron por la vida de Pata Villanueva que este es un escollo más que podrá superar. Son procesos complicados y largos”. A su vez, Layus destacó que la pandemia complicaba el cuadro por las pocas visitas que puede recibir la actriz.

Ilusionados con que Pata estuviera viendo el programa, todos en el piso le mandaron buenos deseos. Y entonces llegó la alegría. Cuando la cámara volvió a apuntar a la ventana de su habitación, una enfermera se acercó sin abrirla y, mirando a alguien que la cámara no llegaba a tomar, señaló hacia afuera, como indicando que había gente. Fue en ese momento que lentamente, y solo por unos segundos, se vio Pata acercarse a la ventana para saludar. “Te queremos, Pata. ¡Sos una guerrera!”, expresaron los conductores de Intrusos.

La ex modelo de 69 años se encontraba vacacionando en Uruguay cuando se cayó de la escalera de su domicilio de La Barra, lo que le ocasionó una importante fractura. De inmediato fue hospitalizada en el Centro de Tratamientos Intensivos del Sanatorio Cantegril y sus hijos, Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini, debieron tramitar los permisos correspondientes para poder viajar a Uruguay a ver a su madre. “Se cayó de las escaleras. Entró a la clínica con un golpe y a la noche se le hinchó el cerebro. La pusieron en coma, pero está muy frágil”, explicaron desde su entorno, a horas del accidente.

El pasado 17 de febrero, quien había tomado la palabra al respecto de la salud de su ex esposa había sido Héctor Cavallero, padre de su hija mayor Agostina. “Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

El pasado 4 de marzo, tal como estaba previsto, la ex modelo fue sometida a una nueva operación de reconstrucción del cráneo con reemplazo del hueso que había sido removido para descomprimir la zona afectada. Gracias a la intervención de los médicos y a su temple para tener una evolución favorable, sus hijos pudieron trasladarla al Hospital Alemán de Buenos Aires, y ahora, brindar porque Pata Villanueva pasó a una nueva etapa: la de su rehabilitación.

