Susana Giménez publicó un audio con una imitación de Alberto Fernández y después lo borró: qué dijo el Presidente cuando se enteró

Susana Giménez finalmente borró el audio con la imitación a Alberto Fernández

No es muy activa en las redes sociales, pero Susana Giménez sorprendió este martes por la tarde al publicar en su cuenta de Twitter un audio en el que se escuchaba una imitación de Alberto Fernández. El mensaje fue rápidamente viralizado entre sus más de cuatro millones de seguidores, pero 20 minutos después de publicado, lo eliminó.

“En principio va a ser hasta el 30 de abril y después lo veremos. Pero no me tiembla el pulso si tengo que dejar a todos estos guachos hasta fin de año. ¡Los voy a dejar! Es la única manera de que entiendan estos negros de mierda”, son las palabras que se escuchan en la grabación. Se trataba de una imitación, en tono de sketch humorístico.

El presidente Alberto Fernández se enteró de la publicación y escuchó el audio que había publicado Susana: “Lamento la imprudencia que significa publicar una noticia fake de esta naturaleza. Ese no soy yo”, fue la declaración que pronunció cuando todavía el tuit estaba publicado.

El tuit viral de Susana Giménez con una imitación de Alberto Fernández

Cabe recordar que en mayo de 2020, y ya cansada de la estricta cuarentena que por entonces había en Argentina, la diva había decidido radicarse por un tiempo en Uruguay. “Pedí permiso, por supuesto. Tengo residencia porque tengo casa acá, personal que pagar sueldos y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá”, explicó la conductora en aquel entonces en diálogo con Nicolás Wiñazki en la señal de noticias TN.

“Pedí permiso porque no te podés subir a un avión si no. Tenés que llenar más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Cuando llegás te toman la fiebre y me parece perfecto. Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz.... Catorce días tengo que estar acá. Me vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes (Sarrabayrouse) no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer”, detalló la estrella de Telefe.

Por último fue consultada sobre si está de acuerdo con la cuarentena que decretó el gobierno de Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus. “Sí, al principio estaba de acuerdo, pero 65 días me parece que ya está”, respondió Susana. “Aparte lo peor es que tengo miedo que digan que va a haber 15 días más. Estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque se ahorraron muchas desgracias, pero ya basta”, agregó.

La palabra de Susana Giménez desde Uruguay - Segunda parte (Video: TN)

El miércoles pasado, se supo que su hija, Mercedes Sarrabayrouse recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac contra el coronavirus en Maldonado, localidad del país vecino. Cabe destacar que ambas ya tienen la ciudadanía uruguaya. En el programa Intrusos mostraron las imágenes del momento en el que era vacunada por personal de salud. “Mercedes es residente en el Uruguay, tiene su cédula de identidad como Susana, Patricio y Lucía Celasco. Hizo el trámite (para vacunarse) como cualquier otro hijo de vecino”, afirmó Gustavo Descalzi, periodista uruguayo. Y señaló que Patricio Giménez se vacunará en estos días.

Mercedes Sarrabayrouse se vacunó contra el coronavirus (Video: Intrusos, América)





SEGUIR LEYENDO: