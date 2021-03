Flavio Azzaro recordó su furiosa discusión con Ricardo Canaletti: “Si me tiraba una piña, lo iba a poner”

Ricardo Canaletti y Flavio Azzaro, protagonistas de un recordado cruce televisivo

La discusión al aire de TyC Sports entre Flavio Azzaro y Ricardo Canaletti -y, sobre todo, las hipótesis acerca de lo que ocurrió en el corte-, forman parte del gran imaginario de las peleas en televisión. El especialista en deportes y su colega de policiales se trenzaron inesperadamente en 2017 cuando coincidieron en No todo pasa. El debate álgido, propio de los programas futboleros de estos tiempos, fue creciendo en temperatura, con el crack brasileño Garrincha como eje de la discusión. Cuando Canaletti mencionó que el brasileño era un “débil mental”, Azzaro lo retrucó y la cuestión empezó a subir de tono hasta desmadrarse.

Casi cuatro años después, el conductor de La Primera y Fútbol Outsider -ambos por Crónica TV- volvió a referirse al hecho. Lo hizo en su canal de YouTube en el segmento Azzaro sincero, en el que abre el juego a sus seguidores para que le formulen preguntas. Uno de ellos quiso saber qué había pasado realmente en aquel corte y el periodista dio su visión de los hechos. Pero para entrar en tema, cabe recordar cómo se llegó a esta situación.

“¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?”, señaló Azzaro cuando escuchó que Canaletti se refería al ex crack brasileño como “débil mental”, lo que le sacó una sonrisa socarrona al histórico periodista de policiales. “No me creas nada. Es más, desde este momento no me dirijas más la palabra”, levantó la apuesta el invitado. “Usted está invitado en el programa donde estamos nosotros. Así que le voy a preguntar las veces que quiera…”, recibió como respuesta.

El recordado cruce de Flavio Azzaro y Ricardo Canaletti (No todo pasa - TyC Sports)

Canaletti no dudó y planteó un escenario extremo: “¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio”. Azzaro, sorprendido, se trenzó en una discusión: “Yo le pregunté de dónde sacó que era un débil mental Garrincha, ¿eso lo lleva a enojarse?”. “Estás poniendo en duda lo que estoy diciendo…”, dijo el especialista de TN. “¿Y cuál es el problema que ponga en duda?”, fue la contestación.

Ahí la discusión terminó de desviarse por completo. “¿Y vos quién sos?”, cruzaron de ambos lados antes de que el conductor Diego Díaz interviniera para mandar un corte con la idea de calmar los ánimos. “¡Vos sabés lo que debería hacer, este es un maleducado! Un ignorante”, sentenció Canaletti y se levantó para ir hacia el lugar donde estaba ubicado Azzaro mientras el canal iniciaba la tanda comercial.

¿Y qué pasó en el corte? “Yo me quedo cuando el tipo me dice ‘¿cómo lo querés resolver?’ ¿De dónde saliste, Canaletti? Mirá si no te voy a poder contradecir”, señaló el panelista de Polémica en el bar en su canal de video. Según su interpretación el periodista de policiales “tenía ganas de pudrirla y resaltar en un programa de debate de fútbol para tener un poco de presencia más allá de su condición de especialista en crímenes”, analizó.

Flavio Azzaro recordó su pelea con Ricardo Canaletti (YouTube: Flavio Azzaro)

Sobre la conducta del periodista de TN, Azzaro interpretó que quedó “como un pelotudo. Capaz que le caía mal de antes o alguien le dijo ‘pinchalo a Azzaro’, pero son cosas que pasan. Si Canaletti creía que tenía más autoridad que yo, le iba a salir al cruce, por mi forma de ser”, señaló sobre el conductor de Cámara del crimen quien, según él, quiso “copar la parada”.

“Nosotros estábamos a cinco metros de distancia. Cuando (el conductor) Diego Díaz manda la pausa, se acerca y lo frenan. Yo no me quería pelear, por más que haya sido en el corte. No le podés pegar a un tipo grande”, señaló el periodista deportivo, aunque reconoció que llegado el caso estaba dispuesto a hacerlo: “Si el tipo se acercaba y me tiraba una piña lo iba a poner, porque no me voy a dejar pegar. Soy un ser humano”, afirmó. Pero según sus palabras, el momento de tensión no pasó más allá de algunos insultos y gritos que alimentaron la leyenda. “Como el se levantó, quedó un imaginario de que nos agarramos a piñas, pero ni cerca. Volvimos del corte y el programa siguió”, reveló Azzaro.

