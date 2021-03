Tini Stoessel revolucionó las redes con su nuevo look

Todo comenzó con un anuncio en Twitter, en los que ocho palabras alcanzaron para provocar un tsunami entre sus casi tres millones de seguidores. “OK ME ACABO DE HACER UN CAMBIO LOOK”, escribió Tini Stoessel. Sí, en mayúsculas, como para enfatizar aún más la decisión que tomó por sorpresa a su fandom. Enseguida, comenzaron las elucubraciones sobre qué decisión había tomado la cantante. ¿Tendría que ver con el color? ¿Algún corte radical? ¿Rapada tal vez?

Las intrigas fueron develadas un día más tarde. Primero, publicó un video en Instagram en el que mostraba el nuevo corte, un flequillo recto y desmechado que provocó de inmediato las reacciones de sus seguidores, tanto de las celebrities como de los anónimos. En menos de una hora sumó más de 800 mil reproducciones y tuvo cerca de nueve mil comentarios, una lluvia de corazones y llamas, entre ellos los de Pablo Lescano, Lizardo Ponce y Cande Molfese.

Al rato, Tini activó su cuenta de Twitter. Retomó el mensaje que había dejado en suspenso y compartió allí una imagen de su nuevo look, esta vez con una selfie espejada que valió por mil palabras. Los comentarios, obviamente no tardaron en llegar y enseguida “tini” se volvió tendencia. Aquí también los comentarios fueron positivos y muchas fanáticas compartieron sus respectivos flequillos, lamentando no obtener el mismo resultado que su ídola.

El nuevo look de Tini Stoessel: flequillo y selfie

Son días intensos para los seguidores de Tini, siempre atentos a la actividad en redes de la ex de Sebastián Yatra. Ayer, la cantante había publicado una serie de fotografías sensuales, que le valieron miles de comentarios, entre ellos el de Lali Espósito. La protagonista de Sky Rojo le dedicó un halagador “Buaaa”, sumando un nuevo capítulo a la historia de encuentros y desencuentros entre las dos estrellas.

Durante mucho tiempo, sus seguidores creyeron que había una fuerte rivalidad entre ambas. Este rumor comenzó porque las cantantes habían estado en pareja con Peter Lanzani. El actor primero tuvo un noviazgo con la ex Teen Angels, y luego, con la ex Violetta. Pero no es la primera vez que Lali muestra su buena onda. Tiempo atrás, con un filtro retro y unos anteojos con la inscripción “Cool”, se había mostrado en Instagram cantando “Fresa”, una de las canciones de Tini, que reposteó la publicación con unos emojis de corazones. Ambos gestos fueron muy bien recibidos por las fanáticas de una y otra, y lo mismo sucedió con este comentario, que sumó once mil likes y numerosos pedidos para que hagan un tema juntas.





El look sensual de Tini y el halago de Lali

Con este nuevo look, Tini vuelve a ser tendencia después de la confusión que se generó en Twitter a finales de enero. En ese entonces, la interprete de “Te quiero más” pasó unos días en Los Ángeles para trabajar en su nuevo material y compartió algunas fotos, tanto del estudio de grabación como de los momentos recreativos, en la playa y en las calles de la ciudad californiana. Una de ellas llamó la atención y su réplica llegó a límites insospechados.

La cantante mostró su particular outfit: un top blanco, un pantalón de jogging batik tiro bajo que deja ver parte de la bikini que usó horas antes en la playa. Y lo acompañó con medias blancas y ojotas de la exclusiva marca Balenciaga. También usó lentes de sol y una gorra con la visera para atrás. Posando una pierna delante de la otra, y caminando por las calles de Los Ángeles, Tini posó sin imaginar lo que iba a ocurrir.

La foto de Tini en Los Ángeles que cautivó a Madison Beer (@TiniStoessel)

Horas después, dicha foto terminó revolucionando las redes sociales al convertir a Tini en tendencia durante más de 12 horas. ¿El motivo? Un fan, de nombre Santiago –según su usuario en la red social-, se hizo pasar por ella al publicar una foto de la actriz argentina y escribirle a la cantante internacional Madison Beer. Allí, le comunicó que había recibido el merchandising de “Life Support” –nuevo tema que lanzó Beer- y le indicó que compartía una foto con el look puesto.

Al recibir la notificación de Twitter, Madison Beer no se detuvo en el nombre del usuario sino en la foto y enalteció cómo le quedaba a Tini. “You are so hot” (“Sos muy caliente”), destacó la artista que tiene más de tres millones de seguidores en Twitter. Luego de recibir una serie de críticas de algunos usuarios, Santiago debió aclarar que no intentó hacer quedar mal a Beer sino que buscaba que reconociera el talento de Tini. Además, compartió un tuit que él le había enviado a la cantante estadounidense quien, lejos de enojarse volvió a responder con buena onda. Quien aún no se hizo eco de lo sucedido fue la propia Tini, quien o no se enteró, o bien quiso pasar por alto el asunto y no referirse.

