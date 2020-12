Germán Martitegui habló de su historia ¿de amor? con Vicky Xipolitakis y adelantó: “Se viene algo impactante”

“¿Cómo te gusta más mi pelo? ¿rubio o rosa?”, le preguntó en la emisión del miércoles de Masterchef Celebrity Vicky Xipolitakis a Germán Martitegui y él le dijo que le agradaba como le quedaba el pelo lacio. Para seguir con su intento de enamorar a su jurado preferido del concurso, la griega le hizo un corazón con un morrón rojo. ¿Hay amor entre ellos o es solo un sketch para la cámara?

En diálogo con revista Gente el prestigioso chef confesó: “Me parece que las atracciones existen. Con Leti, que podría ser una hija mía, me divierte pensar en eso. Y con Vicky, que podríamos llegar a ser una pareja... Los dejo ver cómo evoluciona la relación, porque está todo grabado”.

“Eso sigue y hay una explicación”, dijo sobre el coqueteo y agregó: “Ella ha hecho cosas por mí hasta ahora, como ponerse una remera y demás, que no es muy de clavarme un ‘visto’. Pero en los próximos días esta historia se desarrollará de una manera muy impactante”.

El jurado no dio más detalles de lo que se podrá ver en los próximos capítulos del reality. Las grabaciones están adelantadas dos semanas y aún quedan nuevo participantes en juego (Fede Bal, El Polaco, El Mono, Analía Franchín, Leticia Siciliani, Sofía Pachano, Belu Lucius y Claudia Villafañe además de Vicky), por lo que aún hay tiempo para que la historia de amor, si es que la hay, siga su curso.

Tanto Martitegui como Xipolitakis estuvieron varios días ausentes en al competencia ya que ambos dieron positivo en el test de covid-19, además de El Polaco. El chef fue reemplazado por su prestigiosa colega Dolli Irigoyen y la griega por Christian Sancho que supo guardar muy bien su lugar.

Pero eso no es lo único que participante y jurado tienen en común, ya que ambos son papás de nenes muy chicos. Ella es mamá de Salvador Uriel, que la semana pasada cumplió dos años, fruto de su relación con Javier Naselli de quien se divorció en diciembre del 2019. Él es papá de dos varones, Lautaro y Lorenzo, de poco más de un año, que nacieron a través de dos subrogaciones.

Las grabaciones de Masterchef Celebrity en medio de la pandemia cambiaron toda la organización del hogar de Germán y su relación con los pequeños. “Ahora fue un shock porque estamos grabando muchísimas horas y casi no veo a mis hijos. Venía de verlos todo el día, de trabajar desde casa y verlos casi todo el día. Entonces, lo primero que hago cuando llego es pasar tiempo con ellos. Se duermen a las 22 y yo vuelvo a las 20:30, trato desesperadamente pasar una hora con ellos”, contó en una entrevista con Teleshow.

Cuando los chicos se duermen... “miro Masterchef Celebrity porque no sé cómo lo van a editar, tampoco sé qué hablaron los demás, así que estoy tan enganchado como todos. Me acuesto a las doce y vuelvo a trabajar al día siguiente”.

Además, detalló su rutina con sus hijos: “Los despierto y los acuesto yo todos los días. Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal. A la mañana trabajo mucho desde casa: estoy haciendo cosas de mi restaurante. Trabajo un ratito, hago un zoom, o mientras estoy en una charla en la que me puedo distraer, la escucho con auriculares mientras juego con ellos. Así que ahora podrían estar acá, por ejemplo. Uno se las va arreglando”.

SEGUÍ LEYENDO

Fuerte autocrítica de Federico Bal tras la dura devolución del jurado de Masterchef Celebrity

El dolor de la ex suegra de Vicky Xipolitakis por no tener contacto con su nieto: su desgarradora carta