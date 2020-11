Nazarena Nóbile se separó de su marido en Miami pero encontró un nuevo amor

Nazarena Nóbile

La ex periodista de Intrusos, Nazarena Nóbile, dejó la Argentina en 2015 junto a su marido, Juan Baldi, con quien se había casado un año antes luego de 6 años de noviazgo. Ambos se radicaron en los Estados Unidos.

En Miami Nazarena hizo algunas pequeñas participaciones en novelas, como Silvana sin lana y Quien es quien, además de trabajar en varias obras de teatro como Las novias de Travolta y Falladas, entre otras. Además trabajó en distintas radios y canales de televisión, cómo ESPN y Nickelodeon (Viacom).

A fines de 2018 la periodista y su marido decidieron tomarse un tiempo y ella viajó a Los Angeles, donde comenzó su carrera como productora y actriz, en películas como Summer night (Netflix) e Intolerance (Amazon).

Finalmente lo que era solo un impasse, terminó en un divorcio. “Después del tiempo que nos tomamos, con mi marido decidimos separarnos. Somos muy buenos amigos. Yo termino muy bien con todos y todas mis ex. Estoy sola desde ese momento. Tengo amigos y amigas pero estoy sola, muy bien”, había dicho la periodista a Paparazzi a mediados de este año.

Sin embargo, y a pesar de que hasta ahora había mantenido su vida privada al resguardo, en los últimos días Nazarena volvió a mostrarse en las redes sociales con una nueva pareja. Si bien la periodista no quiere decir aún de quién se trata, y que no muestra su rostro en sus posteos, trascendió que se trata de un productor y empresario estadounidense.

Posteo de Nazarena Nóbile en Instagram

Nóbile volvió a instalarse en Miami, donde actualmente trabaja en la producción de la serie Claroscuro, escrita y dirigida por el argentino Eduardo Roman y con producción de Arttess (Tess Roman) y 3C films en asociación con el productor de Broadway Jim Kierstead, con quienes también están en pre producción de la película The kiss of the wild boar.

Ambos proyectos protagonizados por estrellas de Hollywood de renombre como Paz Vega, Ana Claudia Talancon (nominada al Oscar) Marco De la O (El Chapo, Rambo) Angelica Castro y Cristian de la Fuente.

Nazarena Nóbile en plena grabación

